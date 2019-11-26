【警圍理大】歷低潮曾有輕生念頭　黃夏蕙勉勵留守者籲安全離開

警方圍堵理大第10日，現場衛生情況惡劣，加上留守者的健康及情緒變差，但仍有留守者堅持拒絕離開。不時為社會發聲的藝人黃夏蕙，亦非常關心一班留守者，她今日凌晨在facebook專頁發長文，勸籲「留在理工的小朋友」盡快安全離開，她以自己的人生低潮，包括先夫及好友先後離世、事業不如意、一度有輕生念頭等，勉勵留守者「人總要勇敢生存」，她會親自聯同律師、醫生團隊等人到場「接放學」，並努力協助他們。

向來關心時事的夏蕙BB，今日在fb發文，以自己的人生低潮勉勵留守者安全離開，更承諾會安排律師及醫生團隊協助大家。（黃夏蕙fb圖片）

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一向關心時事的夏蕙BB，今日凌晨在fb發長文，以歌詞「人總（需）要勇敢生存，我還是重生（新）許願」送給「留在理工的小朋友」，勸籲他們盡快安全離開。她分享自己曾經歷多個人生低潮，包括當年先夫及好友相繼去世，均沒有機會見對方最後一面，失去家庭支柱，她的生活頓時由上流社會跌至無家可歸，甚至要在桑拿場過夜。其後工作不如意，9年前出席宴會時，想跟陌生人拍照留念，卻被人批評是「攝石人」，她坦言種種慘情經歷，令她痛不欲生，甚至曾有輕生念頭，但全靠好姊妹鼓勵她「生存可以輕於條毛，亦可以重於泰山」，她才可以重新振作。

夏蕙BB自言是普通的香港老人家，或是大眾契媽，認為自己有責任令大家安全離開理大。（黃夏蕙fb截圖）

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直至9年前，她遇上現時的經理人小肥豬。她指如果當時決定放下「殘身」，便不能在市民心目中「咸魚翻身」，成為今時今日的夏蕙BB，更不能每年做香港的吉祥物上頭注香。她自言自己只是一個「普通得無得再普通嘅香港老人家」，或者是大眾契媽，認為自己有責任令大家安全離開，過回正常生活，並坦言希望可以親自跟經理人到理大接大家回家，「先去警方登記，然後我地一齊食餐好，再見我安排咗嘅義務律師」，她認為香港還是法治地方，「無證據係唔可以入罪的」。

昨晚多名市民到理大附近聲援留守者：

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她又期待一切回復正常後，只想跟留守者過着簡單的生活，可以跟她一起慶祝生日，談及生活狀況，「讀書有無進步？有拖拍未呀？工作辛唔辛苦，要唔要契媽幫手？」她強調自己沒有任何政治條件及目的，只是擔心留守者的健康及情緒問題，「情緒會否出現連自己都察覺唔到嘅嚴重創傷」，希望在理大的留守者能看到她的帖文，並留下經理人的聯絡電話，如留守者願意，會親自聯同經理人、律師及醫生團隊「接放學」，「當夏蕙姨求下你地，乖乖地啦」。

（黃夏蕙fb）