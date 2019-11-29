【返校】現實更殘酷！台戒嚴時期看禁書可處死　逾20萬人失蹤死亡

文：台灣律師 呂秋遠 《返校》這部電影，有點像是樣品屋，時間對、地點對、大致上的形狀也對，但就不是房子的真實態樣。就像是1949年到1991年之間的台灣的真實情況，沒辦法用一部電影、一部小說，就能描述萬一的。 為什麼？因為真實的人生，沒有電影這麼浪漫與輕鬆，而是非常的殘酷與荒謬。

由遺忘到憶起是《返校》最想要傳遞的訊息。（《返校》遊戲截圖）

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檢舉匪諜可發大財



例如說，你想發大財嗎？追女生失敗，想要報復嗎？根據《戡亂時期檢肅匪諜條例》第14條規定，對因匪諜案沒收之財產，承辦人員可得35%之獎金，如果想發財，匪諜是可以抄家的，抄家以後有3成5的比例可以分錢。所以，想把他的錢，放到自己口袋裡，不用偷、不用搶，檢舉他是匪諜就好，國家保證讓你發大財。這麼好康的頭路，當時可是一條讓自己一夕致富、別人家破人亡的好捷徑。

如果覺得情敵很礙眼、拒絕你告白的人很機車，那就檢舉她知情不報。同法第9條規定，明知為匪諜而不告密檢舉或縱容之者，處一年以上七年以下有期徒刑，這個人就會被抓去關了。證據不夠怎麼辦？如果警備總部有熟人，還是可以去檢舉，警備總部可以不經法院審理，直接讓這個人去受感化教育，期間不定，等他悔改再說，就像現在的中國伊斯蘭教民一樣。如果被指控為匪諜，這輩子大概完蛋，重新投胎比較快，親人一併連累變黑、沒有朋友願意靠近、永遠找不到像樣的工作，誰雇用你誰倒霉。這部法律，直到1991年才廢除。

台灣有戲院的廁所以《返校》為主題（高雄大立in89豪華影城Facebook）

年輕媽媽被槍決的一幕



所以，看《鹿鼎記》不要只看到「他奶奶的」，看一下吳之榮好嗎？當時他怎麼製造文字獄的，看過這部小說的人，應該印象深刻。

丁窈窕，29歲被槍斃。她在台南女中畢業後，到郵局工作。當時有一個爛人想要追求她的好友施水環，丁窈窕建議她不要接受這個人追求，因此這位爛人懷恨在心，剛好看到丁窈窕的桌上有一本禁書，於是向警備總部檢舉，不過她同事吳麗水在信件還沒寄出去的時候就攔截，所以暫時沒事。但是，後來吳麗水被誣陷發展共產黨郵局支部，可能因為擋不住刑求，供出當時有攔截信件的事情，並且「坦誠」自己有發展共產黨組織，於是丁窈窕被逮捕入獄。當時丁窈窕已經懷孕，還是一樣關押在牢裡，小女兒也慢慢知道什麼叫做槍斃，後來槍決的時候，小女兒哭得死去活來，為了分開他們兩個，小朋友的頭髮還被扯下來。

電影無法演出小女兒的頭髮被扯下來、往後她的一生背負「媽媽是匪諜」陰影、丁窈窕拿刮鬍刀片想自殺、他先生幾乎發瘋的往事，也沒辦法重現小女孩咬著媽媽的衣服以後哭喊：「我媽媽不是壞人，你們不要槍斃她。」的場景，因為那太殘忍，就像是《辛德勒的名單》沒辦法做到重現集中營的慘狀一樣，任何有人性的人，都不可能看得下去。

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逾20萬人直接失蹤或死亡

那段期間，大約有20萬人以上直接失蹤或死亡，間接受害者不計其數，受害者不分所謂的本省、外省籍，約為6：4。因為政治因素被逮，即便因為當時所謂「安定社會」的需要，還是很誇張（反對國民黨就要判刑？）。因為看了一本書、參加一個讀書會而被刑求判刑，那就更惡劣，更不要說當時只是建議「朋友不要接受壞人追求」、「拒絕不喜歡的人追求」、「被朋友嫉妒、討厭」，所以自己不見了、爸媽不見了、小孩不見了、朋友不見了。到現在，屍骨找不到、加害者抓不到。

要說民進黨把這件事當提款機，每到選舉就拿出來用，不如問問國民黨，究竟有多少受難者的冤魂，仍然盤旋在台灣島上。殺人償命，是許多台灣人的想法，但是死亡、失蹤超過20萬人，你跟我說是時代悲劇，完全不需要追究。還有人說，錢也賠了、名譽也恢復了，不然你還想怎樣？這是撕裂族群。

《返校》奪得今屆金馬獎的最佳新導演、改編劇本及原創音樂等五個獎項，將於12月5日在香港上映。（中央社圖片）

沒有真相、沒有兇手的大屠殺

嘿！兇手在哪裡？制裁判刑了沒有？別忘了，外省人的死傷也很慘重，這又跟撕裂族群有什麼關係？德國為了猶太人，道歉了幾次？審判了幾次？真相又是如何的調查與發佈？現在可是有一大群人，看到真相調查就說是東廠，完全忘記台灣這個集中營，當時大量發生的悲劇。納粹到現在，還是不可能在德國提起的符號，更沒有參選的機會。反觀台灣，當時的執政黨，現在可是可以提出總統候選人，立委據說可以過半，還拼命要大家發大財。

一場長達42年的屠殺、沒有真相、沒有兇手。而這一部電影，不過只是把一點點事實講出來而已。沒辦法回到過去瞭解實體，至少進電影院，看看樣品屋長什麼樣子好嗎？

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）