金庸武俠小說《倚天屠龍記》守宮砂驗處女有根據？本草綱目咁講⋯

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記得金庸的經典作品《神鵰俠侶》中有一段提到，「小龍女捲起衣袖，露出一條雪藕似的臂膀，但見潔白似玉，竟無半點瑕疵，本來一點殷紅的守宮砂已不知去向...。」，而那不知去向的守宮砂究竟是什麼？

《倚天屠龍記》中的紀曉芙也因守宮砂消失惹來殺身之禍。（《倚天屠龍記》劇照）

守宮砂最早是在晉朝張華所撰寫的《博物志》中記載，漢朝東方朔向漢武帝傳授檢驗女子貞潔的方法，古代傳聞，女子一生中只能進行一次，且僅有少女才能在手臂內側點上一枚「守宮砂」，以此象徵該名女子仍保有貞潔，一旦守宮砂消失則代表女子失貞，守宮砂即是古代檢驗女子貞操的方式，不僅《神鵰俠侶》，就連《倚天屠龍記》中的紀曉芙也因守宮砂消失惹來殺身之禍。

守宮其實是壁虎的古稱，因為壁虎經常在宮殿、屋內出現，所以古人將其認定是吉祥瑞獸、能守家護宅，便稱之為「守宮」，傳說製作守宮砂的方法有兩種說法：

根據《國家網路醫藥》介紹，壁虎的臨床應用於驚風、癲癇、破傷風、風濕性關節炎等病症，具有散結、止痛的功效，與女子貞潔絲毫看不出關聯性。明代醫聖李時珍也曾試圖復原守宮砂，但幾次嘗試都以失敗告結，於是在《本草綱目》中寫下，「守宮砂之說，不可信也」。近年來也有人提出守宮可能不是壁虎，指的是變色龍，許多說法眾說紛紜，所謂守宮砂之虛實，能有待查證。

「守宮砂之說」不時在金庸作品中出現。（《倚天屠龍記》劇照）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】

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