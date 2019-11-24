【火鍋醬料】19款常備醬料熱量　網紅推介「神醬」蘸料這樣配

火鍋配料精益求精，火鍋醬料琳瑯滿目，喜歡「混醬」的人到火鍋店該相當興奮。網民力推的配醬，點閱19款火鍋常備醬料的卡路里後，原來熱量最高。網紅們亦分享自家推薦的火鍋醬料搭配，有沒有跟你的心頭好不謀而合？

冬天吃火鍋是不少饕客的心頭好，「海底撈」、重慶火鍋、麻辣火鍋…怕肥的朋友要多留心「打甂爐」時的總熱量攝取，另外別小覷一碟小小的調味醬，醬料往往是致胖的原因。尤其是熱門的沙茶醬及芝麻醬等，一大匙20克已經分別有170千卡及120千卡。

火鍋醬料也是致胖的原因之一。（VCG）

火鍋常備醬料熱量 薑蓉入高卡之列醋卡路里較低

關注卡路里攝取的人士，盡量避免吃濃稠及帶甜味的醬料，建議先選擇熱量較低的新鮮材料，例如蔥、薑、蒜、胡椒粉、辣椒乾及檸檬等調味，然後加點豉油及醋做基調，如此配來的蘸醬整體味道已不錯，而且不會掩蓋火鍋食材原有的味道。

先了解據食物安全中心的食物營養資料，有關火鍋常備醬料的熱量參考（由低至高排刊列）︰

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網友熱議火鍋醬料怎麼配 沙茶醬蛋黃神醬之選

除了熱量，也應該留心醬料中的鈉含量，因為吃過量的鈉質有可能引起水腫及高血壓的風險。然而，食物的口味其實也是非常個人的喜好及選擇，眼見火鍋店五花八門的蘸醬配料，有否觸動你「混醬」的愛好？據台灣的社交論壇「Women Talk板」的帖文「大家吃火鍋，醬料都怎麼用？」掀起網友熱議，網民紛紛留言心中至愛的火鍋必備「神醬」，包括「沙茶醬、蒜蓉、蘿蔔蓉、蔥花及豉油」、「豉油、蔥、蒜、辣椒、白醋及麻油」、蛋黃、沙茶、一點點豉油、一定要加砂糖」等眾說紛紜，但眾人力推的必備配料，多有沙茶醬及蛋黃（約60千卡/隻）。

火鍋醬料怎麼配才對味？（網上圖片）

網紅推薦火鍋醬料配搭 海底撈蘸料秘製醬如何配？

至於，內地的社交平台，不時有網紅分享自家推薦的火鍋醬料搭配，分門別類細心詳列配搭基礎版、升級版、萬能版及高階版等，有心人更詳列內地知名火鍋店「海底撈」的網紅蘸料配搭及卡路里參考。

請點擊下圖參考網紅們推介的火鍋醬料配搭，下次在香港光顧火鍋店時，或者在「混醬」上多一分靈感︰

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參考資料︰食物安全中心/ Women Talk板/小紅書