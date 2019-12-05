百變天后Jolin蔡依林又有新造型　網民評價難得一致：睇完好肚餓

前陣子蔡依林（Jolin）演唱會門票開賣，出現3分鐘秒殺一票難求的盛況，社群上粉絲哀鴻遍野，這次Jolin宣布將於5月加開高雄場，同時曝光最新視覺造型「冰血女王」，歌迷情緒瞬間高漲起來，紛紛磨拳擦掌表示這次一定要搶到票！

Jolin這次穿上雪白澎裙禮服，搭上白皙皮膚與烏黑嘴唇，冷淡絕色令人驚豔，有Fans滿心期待地截圖發上IG，結果卻被朋友回應氣壞了……（點圖放大瀏覽原圖及網友P圖）↓↓↓

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不少網友紛紛自首，第一眼都在讚歎雞排看起來好好吃，第二眼才發現那是蔡依林！

網友留言︰ 「真的還蠻像的！（餓）」 「那個厚度，那個皺摺……真的不是故意看錯。」 「終於有人我一樣的眼光了😂」 「放心吧！其實⋯⋯你並不孤單！」 「雞排怪美的」 「好吧，真的是雞排」 「看好久才知道造型，不然以為是雞排😂」 「我看了很久，想說這雞排怎麼做造型……看完留言才發現是人…」 「愛心雞排，胡椒多一點不要辣」 「我還以為那家的雞排出了愛心造型勒」 「突然好想吃雞排」 「我看超久，想說蔡依林跟排骨有什麼關係」

除了雞排外，有許多人也看成別的東西，但幾乎都是食物。

網友留言： 「我覺得比較像炸豬排🤔」 「白木耳🤣」 「比較像豬肚」 「猴頭菇」 「我一直想到蛋蛋（掩面）」 「鴕鳥蛋蛋袋」

Jolin每次推出新造型都能引起討論熱度，這次也不例外，雖然方向歪得有點徹底，讓大家都餓了，但仔細看還是會發現這次冷豔造型美出新高度，而且重點是12月15日要搶票呀！

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