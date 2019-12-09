可憐男得罪女友被塗成黑人　搭的士遇司機英語提問　引網民笑爆

不要得罪女人！早前淘寶一個半永久紋身劑產品出現引人注意的用家評價，買方上載照片可見一名男子被全身塗黑，令人爆笑，沒料其後相中人竟在微博現身大控訴，直斥離譜女友竟趁他睡着時把其全身塗黑，醒來時女友失蹤而他卻變成黑人，其後乘車還被的士司機爆笑問「Do you speak english？」，令他嬲到核爆。網民同情之餘，忍不住爆笑，大讚他分手分得太正確，又反問他究竟做了什麼，令女友如此恨他。

淘寶的一個用家評價，引來網民關注，沒料其後相中人竟在微博大控訴！（網頁截圖）

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最早出現的淘寶評價，來自一個紋身乳產品，買家稱「香香的，挺好塗開，騙男友說是吸黑頭美白精華，給他來了個全身Spa，他還挺開心，塗上大概半小時了，已經乾透，但願不要掉色，哈哈期待他明天洗不掉崩潰的樣子」。

這個評價引來網民哄動，不少人被買家分享照片中的黑色男生吸引，對其十分同情，亦很想知道男生醒來的後續，沒料其後受害的男大生竟然在微博現身，炮轟其女友太過份！

「我要曝光這個人渣！」受害男生稱自己在深圳讀大學，並認識了女朋友，日前女友找他到連鎖店買了近2000元護膚品，晚上回出租屋時女友稱為他按摩護膚，還要求他脫光，沒想太多的他抱期待的心情照辦，可是趴下後卻因累極而秒速入睡，醒來才發現出事了。

醒來不見女友的他，一開燈嚇呆了，驚覺自己竟然變成了黑人，嬲爆的他連打女友電話10多次也無人接聽，身上的黑色要洗也洗不了，無奈下只能乘車回校，被同寢室友人笑爆。

翌日他戴上帽子眼鏡和口罩，不死心的再去找女友，才發現女友竟連工也辭掉了，住的地方也不見蹤影，過程中搭的士，還被司機誤會了國籍，聽到對方戰戰兢兢問「Do you speak english？」，更是令他無名火起，暴怒稱「我他X是中國人好嗎！」，司機忍笑問他是否受了刺激，他生氣得不作回應。

據流傳受害男生與女友其後對質的對話截圖，可見他的憤怒，反而女生表現漫不經心，敷衍稱「我就是和你鬧着玩」，令男生嬲得提分手。

不少一直關心事件的網民，都笑言沒想到會看到後續，又指其實心中對男生大感同情，惟嘴角卻不受控忍不住笑了，有的人稱聽到司機的英文提問，連口中的飯也笑噴了。

有網民忍不住反問，究竟這名男生做了什麼，才讓女生這麼恨他，而作出這樣惡劣的報復，亦有人關心男生到最後能否洗脫這黑黑的膚色，希望他有進一步消息，會再向網民報告。

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【恐怖男友】拍拖需小心！（01製圖）

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