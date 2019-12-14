【家居泥水DIY#4】鋪牆身瓷磚超容易　裝修佬教要鋪得穩陣有秘訣

文：裝修佬 當學懂了如何修補石屎牆後，就可以在牆身鋪瓷磚了，那麼鋪瓷磚有什麼地方需要注意呢？

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準備的材料有一個已加入少量清水的泥斗，另外要準備純英泥，緊記不要加入沙石，最後就是貳匙。

首先要將英泥倒入泥斗內，放置一會讓英泥充分吸收水份，最後將英泥和水混合，變成泥油即可使用。鋪磚前要注意自己所選擇的瓷磚於鋪貼前是否要先浸水，之後就可將適量的泥油用貳匙放到瓷磚上，鋪滿整塊瓷磚後就可以鋪貼。

瓷磚鋪好後風乾一日，這樣才會更加實淨。（裝修佬短片截圖）

最後就可直接將瓷磚鋪貼在牆身上，先按實瓷磚待它固定好，過程大概30秒左右泥油就會開始固化而有黏性出現便可。

這樣就可以把瓷磚穩固地鋪貼上牆，一般於一日後就會乾透及硬化從而變得更實淨。

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作者簡介：

裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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