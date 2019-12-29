網選年過三十最令人後悔嘅10件事　讀錯科、買車、生BB之外仲有…

人生中總有不少事情，使我們後悔沒有早知道，特別是生命中的每個不同階段，回過頭看過去自己所做的那些決定，往往會產生不一樣的看法。三十歲，一個正值青壯年時期，有著說長不長、說短不短在社會上打滾的經驗，有別於年輕的衝動，想法上逐漸臻於成熟。