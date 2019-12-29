網選年過三十最令人後悔嘅10件事　讀錯科、買車、生BB之外仲有…

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人生中總有不少事情，使我們後悔沒有早知道，特別是生命中的每個不同階段，回過頭看過去自己所做的那些決定，往往會產生不一樣的看法。三十歲，一個正值青壯年時期，有著說長不長、說短不短在社會上打滾的經驗，有別於年輕的衝動，想法上逐漸臻於成熟。

年過三十的人，回顧自己的人生，最容易後悔的有哪些事情？（Aron Visuals/Unsplash）

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究竟年過三十的人，回顧自己的人生，最容易後悔的有哪些事情？今天就讓DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來告訴你！

網路調查：年過三十最容易後悔的10件事（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年12月11日至2019年12月10日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『年過30最常後悔的事情』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

年過30最常後悔的10件事（DailyView授權使用）

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【本文由「DailyView 香港網路溫度計」授權轉載。】

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