外賣Pizza餡料側埋一邊變「太極批」　網民笑爆：感受到掟灣威力

叫外賣最怕就是遇到貨不對辦的情況，等了一輪卻未能吃到心儀食物。有網民早前發文分享「中伏」經歷，稱訂購外賣Pizza時竟獲得一個「太極批」，Pizza上的餡料竟全部傾斜至一邊，另一邊則光禿禿只剩芝士批底。相片令樓主也忍不住開玩笑，稱送外賣的車手技術超凡，「掟個彎真係好似賽車手咁」。

有網民分享早前訂購外賣pizza的中伏經歷，稱餡料全部傾斜至一邊猶如「太極批」。（fb群組「中伏飲食報料區」圖片）

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該網民早前於fb群組「中伏飲食報料區」貼出相片，可見她訂購的外賣Pizza送到時，鋪於表面的材料如海鮮粒、番茄、青椒及菠蘿均傾斜於一邊，另一邊則只剩下鋪滿芝士的批底。

樓主看到Pizza後，估計造成「太極批」的原因是車手「掟彎」太厲害，不禁無奈說：「好明顯睇得出電單車手一定係比賽車手水準，掟個彎真係好似賽車手咁，個膝頭哥響掟彎嗰陣時差啲貼地咁滯。」她笑言，Pizza無餡的一邊「啱素食嘅朋友食」，又稱：「有一半啲餡係冇咗，咁係咪應該收半價呢？」

外賣pizza送到時，表面餡料側埋一邊，樓主笑稱送貨的電單車手好像賽車手般，掟灣時膝頭貼地。（資料圖片）

雖然對Pizza的質素不太滿意，樓主與友人沒有浪費或要求更換，「大家都好肚餓，所以炒勻啲餸就食喇」。網民看過相片都「感同身受」，替樓主感到可惜，笑稱「你嗰個速遞員一定係掟開葡京彎」、「完全感受到車手掟灣嘅威力」、「用心良苦呀，減肥嘅食左邊，增肥嘅食右邊」，亦有人分享自己的中伏經歷，可見餡料「掟彎」的情況不算罕見。

【熱話#同場加映1】（01製圖）

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