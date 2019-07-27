穆斯林同學叫Pizza備註「不要切」嚇親店員　原來跟宗教規條有關

現代已有許多店家能夠使用app點餐並加上備註，像是辣度或者一些客製化的要求，都可以填在備註上。近期有位女穆斯林同學在Dcard有趣版分享，因為宗教關係，她在點必○客時會備註Pizza不要切，由為之前曾因店員切了，重做多等了十分鐘，所以這次特別備註：「都不要切 都不要切 我不想再等十分鐘 ^_^謝謝」。

女穆斯林同學因為宗教關係，她在點必○客時會備註Pizza不要切。（Dcard）

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當她興高采烈到店裏拿餐時，聽到店員在內場的對話與反應，讓她忍不住笑出來XD

×！拿刀子衝殺小！（意即做甚麼）

接着場內一陣笑聲：「把刀子給我收起來喔……切下去你給我試試看！」

原po聽完心裏笑炸，可能是因為當時快接近店員的下班時間，如果有白目的同事或者沒注意備註的同事切下去，他們又要再重做等上十分鐘了，所以才會有如此大的反應。不過卡友的焦點完全放在為甚麼Pizza不能切的疑問上－－（即睇網民留言▼）

原po因太多人詢問才解釋，因為他是一位穆斯林教徒，只要是沒有經穆斯林禱告或者殺過的肉食都不能吃，碰到肉的刀也不行，因此在外吃Pizza時才會備註不要切。但還是有非常多人對於原po備註的說法與表情持有不同的態度。（即睇網民留言▼）

另有非常多卡友（Dcard網友）有在必○客上班過，紛紛說明必○客的廚具有分葷、素，如果有宗教疑慮的話可以跟店員提出，對於客人的特殊需求都是非常樂意幫忙的。（即睇網民留言▼）

沒想到穆斯林還有這樣的規定，真是長知識了呢！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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