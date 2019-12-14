黃心穎「潛水」8個月終返港　樂易玲回應合約點處理：過埋聖誕先

黃心穎（Jacqueline）和人夫許志安在4月爆出「安心事件」後，無論是事業以及形象均直插谷底，男方因事件拖累而被迫取消演唱會，而女方則被TVB雪藏並遠赴美國避風頭，而她有份演出的劇集《牛下女高音》和《法證4》均受到影響需要延遲出街或補拍。終於，黃心穎在「深潛」8個月後，於今日（12月14日）凌晨搭機返港，同時也吸引了大批傳媒於機場守候採訪。在今晨7點左右，從機場禁區步出的心穎，面對傳媒訪問時說：「我要move on,，我都想繼續向前行，向前望。」