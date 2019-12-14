黃心穎「潛水」8個月終返港　樂易玲回應合約點處理：過埋聖誕先

撰文：林迅景
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黃心穎（Jacqueline）和人夫許志安在4月爆出「安心事件」後，無論是事業以及形象均直插谷底，男方因事件拖累而被迫取消演唱會，而女方則被TVB雪藏並遠赴美國避風頭，而她有份演出的劇集《牛下女高音》和《法證4》均受到影響需要延遲出街或補拍。終於，黃心穎在「深潛」8個月後，於今日（12月14日）凌晨搭機返港，同時也吸引了大批傳媒於機場守候採訪。在今晨7點左右，從機場禁區步出的心穎，面對傳媒訪問時說：「我要move on,，我都想繼續向前行，向前望。」
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黃心穎「潛水」8個月後，今晨返港，由經理人陪同離開。 (葉志明攝)
黃心穎偷食許志安深潛8個月終現身 爆喊講感受：我要move on
【有片】黃心穎首度回港激動抽泣 8個月唔易捱：我好努力生活緊
無綫助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲表示，「過埋聖誕先」才傾談黃心穎的工作事宜。（資料圖片）
今次黃心穎回港，無綫助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲接受傳媒訪問時，被問及會怎樣處理黃心穎的合約。樂小姐就說：「畀佢抖吓，休息吓先，工作唔使急住，等佢陪吓屋企人，等佢抖吓先，過埋聖誕先，唔使急！」
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