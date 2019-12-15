謝和弦正宮神隱10日回應事件　IG發文護老公：不想你在此時被攻擊

歌手謝和弦5日因持有大麻遭警方逮捕，且為混血辣妻「扣嫂」Keanna向警方檢舉、大義滅親，而6日晚間她在社群Po出懷孕8周的超音波產檢照，不久又將照片刪除，持續神隱，時隔10天後，再度於IG發聲寫道：「不做任何回應，是不想你在此時被攻擊再受刺激，也因為想到你、心疼你每次在躁期過後的鬱期，會因為自己躁期的衝動行為感到後悔愧疚甚至崩潰的樣子」，依舊以愛包容的文字，惹粉絲心疼地為她加油。

謝和弦正宮神隱10日IG首發聲。（IG@keanna_taiyh）

Keanna自6日後不斷神隱後，暫時搬回埔里，僅剩謝和弦獨留板橋的愛巢；而謝和弦認出軌直播主莉婭（Liya）後，也不避諱送手機寵愛莉婭，並大方牽手放閃，也隔空嗆老婆，放話年後要休妻；而被謝和弦認證「小三」身分的莉婭持續裝傻，針對網友酸言辱罵也截圖，並表示已蒐證，要備案提告。

經過10天的沈澱，Keanna再度於IG Po文，一開頭就先謝謝大家的關心與擔心，除了表達自己神隱的原因，文字間完全沒有怨恨，甚至滿是對謝和弦此刻脫序行為的心疼，她也溫情喊話表示「希望這次在冷靜下來的時候，好好就醫吃藥、保持病識感且認真的正視它，別再讓失控傷害別人和自己」，也擔心謝和弦此刻的狂躁會帶來毀滅與後悔，甚至是醫生說的「傷腦」，並為老公打氣「加油。控制它，不是被控制」。

謝和弦對偷吃事件直認不諱。（IG@chord0415）

粉絲也紛紛留言為Keanna打氣，寫道「心疼妳，還是要多為自己著想，加油」、「妳很棒但也是要好好愛自己」、「一切都會越來越好的，加油」、「還是那麼善良、還是那麼愛他，很難過又很心疼，妳也要好好照顧好自己」。

謝和弦混血妻子Keanna。（IG@keanna_taiyh）

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