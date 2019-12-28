【元旦日出】流浪攝推介三條睇日出路線　360度無敵海景影靚相！

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一年將盡、新年步至，元旦日出代表朝氣、生機和美好，每年我們都會和朋友共聚，迎接一年之始。現在推介難、中、易三條截然不同的路線，給大家一點頭緒。預祝各位新年快樂、出入平安、身體健康，老套補一句：香港人加油！

流浪攝帶你看日出。（流浪攝製圖）

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實用資料： 日出時間：7:02 am 日出方向：東南 建議裝備：風褸、長褲、行山鞋、頭燈、飲品、食物、相機、行山杖等。 安全事項：出發前先熟讀地圖和資料，預算長一點時間，切勿單獨行動，應該結伴同行。

千帆並舉：白沙灣天鏡

完全不需要上山，卻可看盡無敵海景，遠望盡是一排排白色帆船和遊艇，星羅棋佈地佔據這個平靜的灣岸，在微風的日子，甚至看到美麗的倒影。遠處的小山平緩，絕對不會阻礙視線，只要天氣晴朗，不難欣賞到燦爛的日出。

美景指數：★★★☆☆ 難度：★☆☆☆☆ 交通：的士或自駕，在白沙灣碼頭下車 距離：約 100 米 時間：走1 分鐘 景觀：海景、鄉村、帆船。 注意：海邊小心安全。 地圖：https://goo.gl/maps/dioLZEUnFHg8EKbC6

千帆並舉的海灣。（作者提供）

奇岩異地：斜炮頂奇石

港島南端的斜炮頂是較少人到的景點，原因是路徑不明，又沒有郊遊設施，所以很容易被忽略，然而山上卻滿佈被侵蝕巨石，其中最著名的就是犀牛石，奇形怪狀、雄偉不凡、趣味盎然。面前視野廣闊，山青水秀，是個極為優美的小山頭。

美景指數：★★★★☆ 難度：★★★☆☆ 交通：的士或自駕，在黃麻角道軍營門前下車 距離：約 800 米 時間：走30 分鐘 景觀：海景、奇石、小島。 注意：路程短，但不太清晰，需要在石叢中找路。 地圖：https://ridewithgps.com/routes/31615308

奇石滿佈。（作者提供）

壯麗山海：愉景灣天空之城

愉景灣沿海而建，特色建築林立，好像身處外國的城市，走到背後山徑和山頭，可以居高臨下飽覽整個海岸，當大廈燈光未熄，太陽未升的藍調時份，就是最動人一剎。觀景台是個涼亭，景色已經十分醉人，然而後方有小路可到達另一個小山丘，擁360度無阻景觀，是相當值得探遊的地方。

美景指數： ★★★★★ 難度：★★★★☆ 交通：中環3號碼頭有24小時渡輪服務，船程約25分鐘 距離：約 1.6公里 時間：走60 分鐘 景觀：海景、樓景、山脈、海岸。 注意：路程稍長，沒有補給，需預備充足的水，部份路徑較難走。 地圖：https://ridewithgps.com/routes/31615311

日出金光。（作者提供）

所用器材： H&Y Filters、Nikon Z7、Nikon D810、Benro Tripod、DJI Mavic。

作者簡介：

流浪攝是露伊、Tony和聯C兄組成的攝影組合，是專業攝影師、攝影導師、專欄作家、旅遊達人、極光專家等，暢銷著作曾勇奪香港雙年獎和香港金閱獎，最新作品為《世界攝一圈：冰島夢幻絕景》。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/WanderingPhotography

作者網站：http://www.wanderphotohk.com/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「流浪攝推介：2020 元旦日出路線」​】

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