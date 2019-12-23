聖誕玩具警局內離奇消失　警員調查發現真兇係「佢」秒原諒

臨近聖誕，每個小朋友都期待收到禮物。美國麻省富蘭克林警局的警員近日努力為慈善機構收集有心人捐出的玩具，不料放於警局內的玩具卻一件一件離奇消失，經過調查後，原來日防夜防家賊難防，偷玩具賊竟是於警局內工作的「同事」。

美國麻省富蘭克林警局的警員近日發現送給有需要家庭小孩的玩具經常離奇消失，追查後竟發現是警局內的治療犬Ben的所為。（fb「Franklin Police Department」影片截圖）

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麻省富蘭克林警局的警員早前為當地一個基金會收集市民捐出的玩具，打算於聖誕送給有需要家庭的小孩，可是他們發現，放在警局內的玩具部分竟然離奇失蹤，感到相當奇怪，遂展開追查，看看是誰偷走小朋友們的聖誕驚喜。

有天警員發現警局治療犬Ben常常於辦公室及放玩具的房間附近徘徊，心有懷疑便暗暗觀察，沒想到Ben竟於警員面前，在玩具房中叼走一個嬰兒玩具，偷玩具的「犯罪經過」全被拍下當場「斷正」。

警員發現Ben平日休息的辦公桌下，原來藏着不少「失蹤」玩具。（fb「Franklin Police Department」影片截圖）

警員將發現「同僚」犯罪的經過上載至facebook專頁，開玩笑稱從偷玩具事件中，學到極其寶貴的一課：「當你有一間放滿玩具的房間時，你應該關上房間的門或是將玩具放到高處，否則一隻金毛尋回犬會慢慢地偷走它們並帶回牠的巢穴。」

Ben是駐守富蘭克林警局的治療犬，會到學校安慰有需要的孩子，又為同僚帶來許多歡樂，故無人怪責牠偷走玩具。（fb「Franklin Police Department」圖片）

影片可見，Ben被目擊偷玩具時有點不知所措，看了看警員後便加快腳步離開，更邊「逃走」邊回頭查看是否有人追上，最後回到平日休息的辦公桌下享受玩具，那時警員才發現桌下原來藏着其他「失蹤」玩具。

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富蘭克林警局副局長米爾（James Mill）事後笑言，Ben看到玩具後「以為那全是牠的聖誕禮物」，不過由於牠平日工作表現良好，會到學校安慰有需要的孩子，負責安撫他們的心情，又為同僚帶來許多歡樂，故不會追究牠「偷玩具」的罪名。

不過米爾則指，Ben已被禁止進入放有玩具的房間，而被牠偷走及藏起來的玩具亦不會轉送給小孩，因為上面已滿布Ben的口水了。

（BBC、Times）