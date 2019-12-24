台凍齡靚媽攜子睇五月天演唱會慶生　網民：感覺像男女朋友！

台灣上個周末的盛事，除了挺韓罷韓大遊行，齊心協力要把韓國瑜送離高雄外，大概就是台灣天團「五月天」10場演唱會在桃園開唱了。熱鬧程度可以說全台灣的人不是在高雄就是在桃園呀～

從成團起就紅透台灣南北的五月天，其歌迷年紀橫跨老中青3代，甚至有孕婦抱著8個月大的肚子到演唱會朝聖，把五月天嗨歌當胎教音樂。有位辣媽也在生日當天帶兒子一起前往桃園國際棒球場觀看演唱會，開心的在網上大秀合照及票根，眾網友除了大方祝她生日快樂之外，看到照片都一陣傻眼──這是母子？

台凍齡靚媽攜子睇五月天演唱會慶生。（Facebook@爆廢公社公開版）

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母子在哪？明明就是姐弟！

「是姐姐啊！」

「這是姐弟無誤💖」

「根本就是姐弟」

「姐姐才是吧！💕💕💕」

「兒子是這個男生的暱稱嗎？」

「妳兒子？？我以為妳弟弟」

「怎麼可能是母子」

「兒⋯兒子？騙人明明是姐弟」

凍齡靚媽顏值直達「神級」，網民個個都大讚▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

還有周邊攤位老闆趁機打廣告：「沒來旁邊美食區我攤位講妳生日，不然我一定送妳一份大份酥炸杏鮑菇」←月底生日的五迷知道該怎麼做了吧！

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