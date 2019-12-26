台新娘婚宴要求「男帥女辣」　女賓客超聽話 　現場令人抖不過氣

傳統上出席婚宴，就算新娘子沒開聲，女賓客都會收歛衣着免搶風頭，不過曾參加《超級星光大道2》後退出當「最美空姐」的林佩瑤，不單自己超性感登場，還要求來賓「盡量帥、盡量辣」，結果女賓客、伴娘團全都不客氣，婚宴現場波光四射、長腿處處，令男賓客眼睛大吃冰淇淋！

林佩瑤婚宴上不止自己性感登場，也要求來賓們又帥又辣。（IG@linpeiyao）

即睇新娘的好姊妹有幾辣！

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《超級星光大道2》比賽後，林佩瑤最終沒當歌手，因高顏值被封「最美空姐」，她於上周日（22日）結婚，廣邀親朋見證幸福一刻，最特別是這個超大方新娘子要求出席者要盡情打扮，明言「盡量帥、盡量辣」，絲毫不怕被搶風頭。

來賓們都乖乖應新娘子要求打扮，女士們更是沒有客氣，場內不少女士都火辣現身，深V禮服、超高衩長裙隨處可見，場內「波光四射」，男士們眼睛都不知道應放那裏。

伴娘團一樣不得了，連新娘子都忍不住大讚：美成這樣！

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新娘子親自篩選的閨蜜伴娘團，更是繼新娘子以外搶眼之最，作為空姐之花，林佩瑤的伴娘團不少都早憑美貌出名，當中包括「華航林依晨」Ivy和「醫界女神」Jenn等同樣性感示人，新娘子自誇「伴娘們美成這樣！」，更專門找來化妝師，務求讓姊妹們美貌再昇華，被讚「史上最大方新娘」。

（ETtoday星光雲／IG）