接受不完美！網民選10個不再追求完美的理由　學會知足活得更快樂

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人生苦短，每一分每一秒盡自己所能，將每件事做到最好並沒有不對，如同印度影星阿米爾罕在電影《作死不離3兄弟》（3 Idiots）裡面所說「追求卓越，成功自來」，人生看似就是一段追求自我臻於完美的過程。然而現實生活中，有時別太完美反而更好，這樣的說法顛覆許多人長久以來的印象，但事實確是如此。今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，告訴你人生不要追求太完美的十個理由是什麼？

現實生活中有時別太完美反而更好。（unsplash@the_roaming_platypus）

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點圖看人生別追求「太完美」的10個理由排行榜▼▼▼

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年12月11日至2019年12月10日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『人生別追求太完美』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

人生別追求「太完美」的10個理由排行榜（DailyView授權使用）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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