接受不完美！網民選10個不再追求完美的理由　學會知足活得更快樂

人生苦短，每一分每一秒盡自己所能，將每件事做到最好並沒有不對，如同印度影星阿米爾罕在電影《作死不離3兄弟》（3 Idiots）裡面所說「追求卓越，成功自來」，人生看似就是一段追求自我臻於完美的過程。然而現實生活中，有時別太完美反而更好，這樣的說法顛覆許多人長久以來的印象，但事實確是如此。今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，告訴你人生不要追求太完美的十個理由是什麼？