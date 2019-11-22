數據分析10大明星拌麵　舒琪麵都唔係冠軍？第一名個個食過返尋味

這年頭，明星都不明星了，演戲、唱歌、主持不夠看，好好的藝人也要當「Slash族」，通通埋頭創業去！說起創業，現在最紅的當然是「拌麵市場」，從元祖的阿舍乾麵到大紅大紫的大師兄銷魂麵，都是餐桌上超受歡迎的美食，就連藝人也大舉進攻這塊大餅，推出各式各樣的乾拌麵。在眾多明星推出的品牌中，究竟哪一家最受網友青睞？快來看看《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，哪些藝人的麵麵最好吃！

第十名︰Ambi小情人麵

Sandy吳姍儒跟老爸吳宗憲一樣，發展副業不遺餘力。這款由自家「無聊咖啡」研發出的「Ambi小情人麵」，承襲過去網美風格。利用菠菜、紅蘿蔔、蝶豆花、甜菜根、紫高麗五種天然蔬果成分打成泥，加入麵粉，健康又繽紛的麵條，把其他家大大比下去。還有曖昧沙茶、初戀香蔥、熱戀紅油三種口味，讓你邊吃又好像重新戀愛了。

利用菠菜、紅蘿蔔、蝶豆花、甜菜根、紫高麗五種天然蔬果成分打成泥，加入麵粉，健康又繽紛的麵條，把其他家大大比下去。（FB@Ambi_Select）

第九名︰蔥蔥回魂麵

曹格老婆吳速玲攜手金博家，研發出的這款「蔥蔥回魂麵」，以Q彈關廟麵加上特製的辣醬包，成功擄獲各大主廚，榮登法國藍帶美食協會麵條評比第二名。這包回魂麵絕對是嗜辣者心頭好，大紅袍花椒粒、辣椒與紅蔥油爆炒，還有濃郁豆瓣醬，又麻又辣超過癮，撒上大蔥更是畫龍點睛！不少網友都想直接購入這迷人的辣醬，炒什麼都很搭啊！

「蔥蔥回魂麵」以Q彈關廟麵加上特製的辣醬包，成功擄獲各大主廚，榮登法國藍帶美食協會麵條評比第二名。（FB@金博家）

身為拌麵迷的你，又怎可以錯過排行榜前8位明星拌麵▼▼▼

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年11月10日至2019年11月09日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『明星拌麵品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

熱門明星拌麵Top 10。（「DailyView網路溫度計」授權使用）

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