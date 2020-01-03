回顧蔡依林出道21年72變（上）撇最爛歌手污名變天后全靠4大關鍵

說到蔡依林，你會想到什麼呢？是那首引領潮流的「看我七十二變」、驚艷台灣人的「舞孃」、大膽豪放的「呸姐」，還是探索接納自我的「怪美的」？

經歷重重困難成為華人地區的流行音樂代表「國際蔡」，蔡依林出道以來就有各種多變的封號，正如同她一路走來的演藝之路，有過低潮卻總是能蛻變重生，她的「72變」總有一面能吸引著你的目光。今年，迎來蔡依林出道20週年的演唱會，她代表的不僅僅是華語樂壇的精神，更成了為不少議題發聲的焦點人物，今天DailyView網路溫度計就要帶你重新回憶，蔡依林帶給我們的震撼與感動。

蔡依林撇最爛歌手污名變天后全靠4大關鍵▼▼▼

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天后不為人知的小秘密

一、英文系畢業還出過單字書

1999年剛出道的蔡依林其實也是大學新鮮人，她就讀的是輔仁大學英語系，畢業當年還替Madonna翻譯《The English Roses》等數部圖書。或許你不知道的是，2005、2006年她發行了兩本個人英文工具書，分享多種英文單字快速記憶法，銷量在台超過10萬本。

英文系畢業的蔡依林絕對稱得上才色兼具。（Facebook@蔡依林 Jolin Tsai）

二、雙J戀、姐弟戀 還曾愛過彭于晏

蔡依林知名的感情史，大概就屬周杰倫與錦榮了！2001年與周杰倫在節目上相識，兩人被多次直擊到疑似約會場景，即使後來事過境遷，兩人同台也造成轟動。而除了雙J戀外，與鮮肉男模錦榮的戀情也為一時話題。不過鮮為人知的緋聞舊情人還有他，國民老公彭于晏！彭于晏與蔡依林的感情曾被彭前經紀人、蔡父間接證實過，不過最終仍走向結束。

蔡依林在《Ugly Beauty演唱會》上熱唱周杰倫為她作曲的〈騎士精神〉。（Facebook@蔡依林 Jolin Tsai）

三、唱跳俱佳還演過偶像劇

蔡依林不只唱跳實力俱佳，其實還跟大咖演員合拍過偶像劇，像是與羅志祥合作的《Hi上班女郎》，或是以偶像歌手身份客串《偷偷愛上你》，還有《來我家吧！》這部F4全員一同演出的作品，讓許多粉絲看到她的另一面而驚喜不已。

蔡依林曾與羅志祥合作偶像劇《Hi上班女郎》。（《Hi上班女郎》劇照）

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下篇：回顧蔡依林出道21年72變（下）大數據分析Jolin二十大必聽歌曲

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