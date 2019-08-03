韓式扁筷子又難夾又重？　平扁設計竟與傳統家居有關　網民讚聰明

（Instagram@33_eat）（Instagram@su_traveling）

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韓國流行文化席捲世界各地，不少人跟風吃起韓式料理，一名網友在Facebook社團「爆廢公社公開版」PO文表示，每次用餐時，只要拿到韓式扁筷，就會瞬間變成3歲小朋友，讓原PO忍不住直呼「超難夾啦」，引起兩派網友熱烈討論。

韓式扁筷子（Facebook@爆廢公社公開版）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

難用又重...好折磨QAQ

有網友表示，韓式扁筷不僅難夾，而且很重，吃個飯手都要抽筋惹.....（即睇網民留言▼）

好夾又不會亂滾

不過也有網友認為，韓式扁筷比較好夾食物，重點是筷子不會亂滾！（即睇網民留言▼）

只要是筷子就不行

還有人笑說，不管拿的是扁筷還是圓筷都不會夾.....只能善用湯匙惹😅（即睇網民留言▼）

先不論好不好夾，身為哈韓族的本編必須承認，第一次拿到扁筷時，真的覺得韓國人好聰明A_A

後來才知道原來是因為韓國傳統家屋的廚房通常是沒有用餐空間，吃飯時必須把飯菜端到房間，為了怕筷子在移動過程中滾落，所以才做成扁筷固定在餐盤上～

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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