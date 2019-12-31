比堅尼辣妹熱舞伴棺材放街邊　黑人問號背後是一個人無私的愛？

駕駛途中見到一班辣妹於馬路旁的棺材陣前熱舞，作為司機你會有甚麼反應？泰國北標府早前就出現詭異一幕，幾名身穿比堅尼的年輕女子於路口一棺材店前扭腰熱舞，引起網民熱議，原來一切都是棺材店老闆的安排，背後原因更非常窩心。

泰國北標府一棺材店早前聘請了幾名穿比堅尼的辣妹於店前跳舞，奇異畫面引起當地網民熱議。（workpoint news截圖）

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泰國傳媒報道，北標府班莫縣一個路口早前出現罕見又奇異的畫面，幾名身穿性感比堅尼的辣妹站於一棺材店前，面向馬路扭腰熱舞，引起不少等候紅綠燈的駕駛者及行人注意，更被拍下相片上載至社交平台討論。

從當地人上載的相片可見，幾名穿着性感的辣妹站於棺材陣前，隨着音樂擺動身體熱舞，場面詭異卻又熱鬧。當駕駛者駛經時，店員更會和辣妹一起上前，向司機派發傳單及礦泉水。

如你以為這是棺材店的「另類宣傳」便大錯特錯了，這個奇異的畫面原來是棺材店老闆別出心裁的奇招，店員派發給司機的傳單上印有「醉駕前請先訂棺材」的字句，目的是為了提醒司機不要冒險酒後駕駛，傳單上更列出了駕駛注意事項以及緊急救援電話作「溫馨提醒」。

棺材店老闆沙瓦道（Natwat Saengdao）受訪時表示，聘請辣妹穿比基尼於店前跳舞是為了吸引駕駛者的注意力，傳遞不要醉駕的訊息，「如果你選擇冒生命危險醉駕，那我會選擇幫你們備好棺材，最好的方法就是，喝醉了不要開車，安全回家」。

事件引起當地網民熱議，不少網民大讚沙瓦道做法有創意又貼心，但亦有人認為他出發點雖好，不過令駕駛者分心並非正確做法，反而有機會令人因好奇看辣妹而發生意外，造成另類危險。

（綜合）

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