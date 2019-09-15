男人40一條龍定係「一條蟲」？　10項指標揭露大叔不能說的秘密

43歲陳先生因這幾個月常晚餐後就在沙發上打起瞌睡，假日老婆想找他出去戶外走走，但先生卻託辭說很累，體重也持續上升且體型越來越「中廣」，進而被老婆拖至奇美醫學中心看診；泌尿外科主治醫師謝昆霖聽完老婆抱怨後，從陳先生抽血數值發現，其確實睪固酮數值低下，經整體評估，給予適當的荷爾蒙補充，陳先生的症狀已有所改善。

中年大叔不能說的秘密？ 睪固酮過低了

男性荷爾蒙，睪固酮，在男性生理跟心理運作佔有重要的關鍵角色。謝昆霖指出，當睪丸或腦下垂體有異常時，就可能會造成睪固酮低下，進一步造成年輕男性可能有睪丸縮小、勃起功能障礙或者不孕的情況。另外一類稱為「遲發性睪固酮低下」，大部分發生在中年男子。若體內睪固酮維持在正常範圍，可以穩定身心調控，但如果它在四十歲以後降到標準值以下，就會產生所謂的「男性更年期」，影響到男性各項健康。

不只周杰倫有《不能說的秘密》，中年大叔也有。（《不能說的秘密》劇照）

性功能障礙、不孕 睪固酮不足危機多

謝昆霖強調，最常見的就是性功能障礙；另外一個常見的影響是男性不孕。而有些中年男子情緒開始轉變，包括暴躁或者心情低落，且外觀體態越來越像大叔，肚子越來越大，體力和腰圍成反比。大量的研究也證實，睪固酮過低和所謂的代謝症候群有極大的相關性，包括血壓血糖控制不好、血油太高、腰圍過大等；另外，它也會影響包括骨質酥鬆、心血管疾病等。

透過簡單的ADAM(Androgen Deficiency in Aging Male)(美國聖路易大學老化男人睪固酮低下)問卷來做自我檢測，若符合 (1)或(7)或其他任三個答案為「是」，應進一步至醫院做系列抽血檢查，並接受適當的治療。（健康醫療網授權使用）

10指標中3項 快到醫院抽血檢查！

謝昆霖強調，睪固酮低下就像是瞎子摸象的故事一般，在不同的人身上可能有不同的表現，但可以適時地警覺診斷，如先透過簡單的ADAM(Androgen Deficiency in Aging Male)(美國聖路易大學老化男人睪固酮低下)問卷來做自我檢測，若符合 (1)或(7)或其他任三個答案為「是」，應進一步至醫院做系列抽血檢查，並接受適當的治療。

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