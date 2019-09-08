小弟弟抬不起頭、尿味激臭是大病徵兆　陰莖血管阻塞隨時一刀切

一名近年50的男子，因和女友房事性趣缺缺就醫檢查，醫師發現這名男子身上有明顯異味、尿騷味，經抽血檢查發現不僅腎功能差，也尿毒嚴重、血磷飆升，隨即轉介至腎臟科，進一步檢查確診為末期腎病，得長期透析治療以維持身體其他功能正常，所幸經洗腎後身體已大幅改善，不久又大吃大喝，導致血磷再次飄高。

控磷不佳血管鈣化 連帶「小弟弟」都遭殃

衛生福利部臺北醫院泌尿科醫師林威佑表示，洗腎病人若血磷控制不好，會使血中鈣磷沉積導致血管鈣化，而血管鈣化可能發生在全身任何血管，像若發生在陰莖的血管，就會導致陰莖無法充血，造成不舉；腎臟科主任陳殷正表示，一旦陰莖血管完全阻塞造成壞死，就必須切除小弟弟，這項警告也讓這名個案嚇一大跳，決心要積極配合醫療以控制血磷。

男性不舉的原因多樣性，包括心血管疾病、慢性腎病變，甚至荷爾蒙與血管都會受影響，其他像服用某些用藥、骨盆創傷疾病、電療等，或抽菸、肥胖也都可能成為性功能障礙的危險因子。（健康醫療網授權使用）

性功能障礙 趕緊找泌尿科詳細檢查

造林威佑指出，成男性不舉的原因多樣性，包括心血管疾病、慢性腎病變，甚至荷爾蒙與血管都會受影響，其他像服用某些用藥、骨盆創傷疾病、電療等，或抽菸、肥胖也都可能成為性功能障礙的危險因子；林威佑說，不用太過於擔心，若有性功能障礙問題出現時，應積極求助醫療專業診治，及早對症下藥，才能避免影響日常生活。

避免食用高磷食物 有效控制血磷

陳殷正提醒，腎友平時應避免食用高磷食物，並正確配合磷結合劑攝取，才能有效控制血磷；莊明月護理長則強調，洗腎中心每月會定期監測腎友血磷值，若發現有持續性血磷增高，會立即電話關懷，瞭解近期飲食及藥物服用狀態等生活型態，另外，該醫院的跨科團隊也成立品管圈「愛腎圈」，希望幫助腎友在飲食及藥物上更有效控制血磷，避免症狀加劇。

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