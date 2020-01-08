陪玩才是正經事！　萌貓爬大腿磨肚討摸　泰僧侶誦經分心露甜笑

貓貓竟比神明更重要？泰國早前瘋傳短片，可見當地一寺廟內有僧侶正專心誦經，期間一隻可愛虎斑貓卻亂入討摸，不斷爬上僧侶的大腿上，以頭撞向他要求陪玩及抱抱，撒嬌攻勢令僧侶當場笑出來，只好屈服並立即掃背「侍候」，人貓互動的可愛畫面被參與誦經會的信眾拍下。

泰國早前瘋傳一段貓咪爬上僧侶身上撒嬌的短片，人貓可愛互動令不少網民動容。（fb「Flash Nophayong Sookphan」影片截圖）

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該短片攝於2019年除夕，曼谷的「烏敦朗西寺」（Wat Udomrangsi）舉行跨年誦經祈福晚會，其中一名參與晚會的信眾拍攝到僧侶與喵星人的可愛互動。當時25歲的僧侶坐於台上，雙手合十專心誦經時，一隻虎斑貓突然跳上他的大腿，時而來回走動，好奇地擺着尾巴四處張望，時而蹲坐於僧侶的腳上，不斷以頭撞向他的肚子大力摩擦，又爬上他的肩膀討摸。

起初僧侶也嘗試專心誦經，趁翻經書的時間以手溫柔地撥開貓咪，沒料牠未有放棄，「死守」大腿位置撒嬌，令僧侶也被融化，在嚴肅的會場中忍不住笑容，以手掃背接受貓咪「寵幸」。

僧侶難以專心誦經，最終也敗給貓咪，以手掃背接受主子「寵幸」。（fb「Flash Nophayong Sookphan」圖片）

拍攝短片的信眾事後受訪時表示，片中貓咪是流浪貓，當日於僧侶的腿上足足撒嬌15分鐘，至完成元旦倒數才離開。僧侶事後亦直認難以專心，笑言：「我試圖專注誦經，但注意力卻在貓咪身上。」

據了解，泰國不少寺廟都會餵養流浪貓，因尊重所有生命是佛教的主要宗旨之一，而烏敦朗西寺就定期餵養12隻貓咪，片中的虎斑貓便是其中一隻「常客」，其他常常遛進廟內的流浪貓每隻也「肥嘟嘟」，可見主子們深受當地人寵愛。

（01製圖）

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