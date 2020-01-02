【健康百科】私處傳出臭味點算好？　5種分泌物顏色檢測有無感染

正當乾材遇上烈火一發不可收拾，下體卻飄來濃濃的魚腥味，讓人瞬間清醒又尷尬！醫師指出，女性最困擾的私密處味道，當出現臭蛋味、魚腥味時，記得就醫檢查，透過「5種分泌物顏色」也能分辨健康程度。平常也避免穿著緊身衣褲，甚至洗澡出來用吹風機距吹乾毛髮，保持下體乾燥也有幫助。

私處發臭不僅影響「性福」，更重要的是健康可能出了問題。（Upslash@pabloheimplatz）

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婦產科醫師陳保仁便在《妹妹幸福診所》節目中分享，妹妹的味道來自細菌、分泌物種類以及私密處的酸鹼值，尤其是「溫暖、潮濕、封閉」的3大條件，就非常適合細菌生存。透過分泌物的味道、刺癢程度、顏色差別，可以區分成生理性白帶及病態性白帶，透過下圖也能清楚知道妹妹是不是生病了？（點圖放大▼▼▼）

「私密處是淡淡的白色、一點點黃也還好，但如果出現黃綠色如化膿般的顏色，出現魚腥味、腐敗臭蛋的味道，就要盡快就醫，醫師提醒，日常也要避免辣、咖啡、酒、茶等刺激性食物，日常穿著也以透氣棉質內褲為主，或者避免緊身、絲襪、內搭褲等多層次穿搭，避免悶出病來。

婦產科醫師陳保仁分享私處保養秘訣。（ETtoday授權使用／翻攝自播吧）

另外也有民眾表示，在家洗完澡會用吹風機吹乾下體，可以達到殺菌效果。陳保仁指出，最主要是保持乾燥，在有安全距離的狀況下，吹個15~20秒，損傷不大，不是件壞事，但千萬不要把私密處撐開灌氣，另外也不要擅自用洗劑灌洗，避免陰道酸鹼失衡，反而更傷身。

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