【健康百科】台女每次交歡都失禁狂噴　嚇壞3任男友尷尬急求醫！

與另一半交歡的時候發生尷尬的事，必定十分影響情緒。有台灣女子與男朋友性交至十分興奮時漏尿，尿液狂噴令床單甚至是男友都充滿尿味，前後已嚇走3名男友，無奈下只能向醫生求助。經診斷後台女拒絕每天服藥，最後只能按醫生建議，每次性交前都先去廁所，醫生指漏尿與潮吹是兩件不同的事，若要分辨最簡單是留意排出的液體量。

一名台女每次與男友性交都會失禁，尿濕一大片床單甚至是對方，十分尷尬。（GettyImages／視覺中國）

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高雄醫學大學婦產科教授、台北博仁醫院海扶刀治療中心執行總監鄭丞傑醫生早前在節目《醫師好辣》上分享病例，指曾經有一名年約30歲的女病人，說每次與伴侶發生性行為的時候，只要一到達興奮的階段，尿液就會不由自主地「整個噴出來」，而且每次都一樣，急問醫生「要怎麼辦，這是病嗎？」

鄭丞傑醫生指出尿液本身是無菌的，因為當人還沒有出生，仍然是媽媽肚中的胎兒的時候，尿液就是排到羊水之中，再經羊水稀釋之後喝到胎兒之中，所以「在子宮內從小都喝尿長大的」，令台女稍為放心。不過即便如此，考慮到對另一半的感受，她仍然希望醫生可以提供解決方法。

凱格爾運動也能改善尿急，以及急尿性尿失禁症狀。（資料圖片）

台女未曾生育，生活上亦都沒有失禁，但即使性交之前已經排清尿液，只要交歡時間持續超過半小時，仍然會有少量失禁的情況。鄭丞傑醫生建議她每天服藥，不過被台女不想天天吃藥而拒絕，最後她只能於每次性交前先去洗手間減輕問題。

不少人都會好奇，到底性愛時失禁漏尿與潮吹（女性射精）有什麼分別。鄭丞傑醫生提到，漏尿噴出的液體是來自膀胱的尿液，份量約為幾十至幾百毫升，但潮吹由G點（已退化的前列腺）噴出，而且份量極少，一般只有幾毫升而已。

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台北榮總榮民總醫院婦科主任陳怡仁醫生指出，世衛已經將失禁定為國際性健康議題，只要尿液不由自主地遺漏，形成個人衛生、社會、社交問題即屬失禁。他提到更年期婦女常見會出現應力性尿失禁，只要做出會使腹壓增加的動作如大笑、打噴嚏、跑步就有可能漏尿，嚴重的病人有可能要做手術，建議年輕時多做加強骨盆底肌肉力量的運動，避免更年期時出現失禁問題。

（ET Today）