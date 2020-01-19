【健康百科】12種天然食物改善體質　增強抵抗力流感高峰期冇有怕

編按：經常覺得心情煩躁又易攰，可能與進食太多加工、重調味，甚至腐壞了的「垃圾食物」有關。想改善身心狀況，增強抵抗力，即使遇上流感高峰期仍然健健康康？這樣你就要懂得吃、吃得對，例如以下12種天然食物就對身體有不同功效，幫你全面提升身心！

+ 9 + 8 + 7

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

宗教家、氣功大師、修道之人往往不顯老，他們心神穩定，也不常生病。除了有練有差外，我認為還有一個重要因素，就是他們「都很懂吃！」不是相揪去吃新餐廳的那種懂吃，而是知道吃什麼對心靈修持有益。有些食物，吃了拖累身體，也讓心靈淨化變得困難。覺得昏鈍抑鬱、喜怒無常、不安煩躁、老是很累？可能是不小心吃到了腐敗的、受汙染的、調味繁重的食物。我會避免的還有反覆加熱的剩菜、罐頭食物、碳酸飲料、不新鮮的肉、超量的咖啡因。

有時人不是真的生病，也不是自我控管情緒的能力特別差，而是受到這些暗黑食物的干擾。吃錯東西，一般人要花好大力氣才能把它代謝掉。正從疾病中康復的人，消化、代謝、排毒功能往往較差，更應該慎選入口的食物，減少干擾與無謂的耗損，把大部份精力用在自癒上才好。觀察印度教、佛教瑜伽士的習慣，修行期間他們常以純淨、充滿能量的食物，或者所謂的悅性飲食(Sattvic Diet)來補充營養，力求對身體造成消化代謝的負擔最輕，如此，身心靈的整合能更容易一些。

以天然健康的食物為主食能平衡身心，不但令人可靜心，還可增強抵抗力。（視覺中國）

除了上述十二種靜心好食，全穀物、芝麻綠豆等種子食物、多樣化的當令蔬果、當地的藥草、綠茶或普洱茶、以傳統方法製成的起司等，也都很不錯。當我的飲食清單以這些食物為主時，即便沒有太多時間靜坐、持咒念經，我也能一整天心平氣和、輕安自在。優化日常飲食後，相信你也能獲得更上一層樓的靜心體驗。

以上是《靜心・淨心—52周的修煉，一年後與完美的自己相遇》的內容節錄

書名：《靜心・淨心—52周的修煉，一年後與完美的自己相遇》

作者：洛桑加參

現任Dr. Lobsang洛桑預防醫學集團創辦人、美國哈佛醫學院研究醫師、臺北榮總白金逆齡中心執行長。二○一六年於臺北大直創辦「Dr. Lobsang洛桑預防醫學集團」，獨創「ACT自體生長因子療法」，精擅「免疫細胞療法」、「幹細胞療法」、「血液淨化」、「慢性病調養」與「睡眠調理」。經常受邀於海內外各地傳授整合東西方醫療體系的養生知識。作品散見於各大媒體，著有《不生病的藏傳養生術》時報出版。

出版社：時報出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。