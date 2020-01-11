台妻車廂發現神秘唇膏疑老公偷食　男事主急上網求救　結局神反轉

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真的是誤會大了！台灣一名車主的老婆早上開車上班時，在車上發現一支不屬於她的唇膏，立即傳訊息質問老公該支唇膏誰屬？車主看了也很納悶車上怎麼會出現唇膏，他將兩人的對話截圖PO上網，開玩笑的說「我該注意什麼？」最後真相終於大白，也還給了車主清白。

這名車主在Facebook「爆廢公社公開版」Po出和老婆的訊息對話和照片，從截圖可看到老婆發現車子座位底下有一支唇膏，但並不是屬於她的，於是詢問原PO這唇膏到底是誰？原PO表示自己只要開車都會載老婆，而且最近半個月內都沒有單獨開車的紀錄，所以應該不是他的問題。

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原PO澄清老婆並沒有懷疑他，只是想找出唇膏的主人。而兩人也腦力激盪，頻頻推敲曾經有載過哪些女性，最後終於得出答案，原來是2個星期前老婆開車和朋友去彰化，她的朋友掉在車上的。真相大白也讓原PO鬆了一口氣，直說「沒做虧心事，所以我不怕考驗。」事情的轉折引來大批網友熱議。

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還有人獻計幫原PO想好退路：

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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