53歲台男兩年只射「透明精液」　糖尿病、高血壓可能都關事？

Q：我今年53歲，我有正常性反應及射精反應，但沒有精液，只有少許水排出，沒有感到任何不適感，這樣的症狀已經持續2年了，請問是什麼問題，如何醫治？

邱鴻傑醫師受訪時指出，這種情況大多為「逆行性射精」，狀況複雜且麻煩，症狀包括射出來的精液、精蟲含量都很少。他解釋，精子從睪丸經過副睪丸再接上射精管，最後注入攝護腺才由尿道口射出，但注入攝護腺時一部分精子往尿道及膀胱前進，大多數人射精時因膀胱緊閉，所以精液會從尿道射出不會進到膀胱，一旦當膀胱「關不緊」時，精液即會進入膀胱裡，形成逆行性射精，只射出少許分泌物。

男子兩年來射精都只射出透明液體超級驚訝。（示意圖／ETtoday授權使用／記者陳俊宏攝）

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哪些原因會造成膀胱頸無法關閉？（按圖▼）

邱鴻傑表示，泌尿科教科書開宗明義地說，逆行性射精不會出現不適感，且不會對人體造成傷害。目前治療逆行性射精可提供藥物協助，幫助膀胱肌肉緊閉，其中包括抗憂鬱藥物、抗組織胺藥物皆可幫助膀胱頸收縮，一旦膀胱肌肉關閉，精液會導向從尿道射出，即可避免只射出水的問題。

邱鴻傑醫師解釋「逆行性射精」。（ETtoday授權使用／亞大醫院提供）

邱鴻傑建議，遇此情況大多數人不需治療，也不用過度緊張，除非患者有生育需求，才需醫療積極介入，倘若藥物作用不好，可能需尋求生殖醫學之輔助。臨床上曾見患者主訴射精射不出來，一驗卻發現患有嚴重糖尿病，糖化血色素（HbA1c）高達12%（正常值為7%），需要就醫治療。而門診中常見「射不出精液」的患者，大多為服用攝護腺相關的藥物，只要停藥兩天，精液就會出現了。

撰稿人：李佳蓉 受訪專家：亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑醫師

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