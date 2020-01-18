【多功能姐姐】煤氣爐故障點算好？　生鐵鑊放電磁爐煮食一樣得

外傭生活習慣不同，工作時難免鬧出笑話，不少僱主就曾遇過姐姐的「創意料理」。有僱主早前於facebook群組分享，稱姐姐煮飯時有亮點，原來她將圓底生鐵鑊放上電磁爐上煮食，雖然過程有點驚險，不過成品卻與一般餸菜無異，令僱主也笑言：「原來所有鑊都可以用電爐。」

有網民指家中外傭竟將生鐵鑊放到電磁爐上煮食，更稱姐姐煮出的成品與平日無異。（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

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該僱主早前於fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，貼出外傭姐姐於家中煮飯的相片，並稱：「找到亮點？咩玩法？笑到肚痛，每日都有新鮮笑料。」圖片可見，姐姐竟於電磁爐上放上一個圓底生鐵鑊，不但看起來非常搞笑，有人更擔心生鐵鑊在煮食過程中會意外掉下，「正在腦補隻鑊頭碌碌轉嘅畫面」。

僱主後來解話，稱由於家中煤氣爐故障，姐姐才需要使用電磁爐，而煮飯期間「一直扶住個鑊唔敢放手」。她又稱讚姐姐於一小時內便能完成晚餐，煮出家鄉鹹湯圓，成品更與平日無異，令她直呼一直被瞞騙，「原來所有鑊都可以用電爐」。

不少網民看過相片都感到驚喜，稱姐姐以高難度方法煮出賣相及味道也「靚仔」的食物是非常難得，「真係高手，好有耐性先煮熟」，亦有僱主分享家中外傭曾以同一方法煮飯，力證生鐵鑊有機會於電磁爐上煮食，「真係煮到㗎，我姐姐都試過」。

樓主稱姐姐花了一小時便煮出家鄉咸湯圓等菜式，賣相及味道與平日也沒有大分別。（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

亦有網民認為姐姐的生活習慣不同，故有創意煮食方法也不出奇，「可能我哋都好幸福，身在一個文明先進嘅地方。逆地而處，如果我由細到大都只係燒柴透火煮食，可能我也會擺呢個烏龍」、「我哋唔好期望太高，最緊要反而係工人嘅態度，係唔係有心學嘢」。

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