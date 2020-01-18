【被小三】如何避戀已婚渣男？　呂秋遠嘆魔高一丈　教一招自保

文 ：台灣律師 呂秋遠 出外交友，現在最擔心的不是能不能結婚，而是他是不是已婚，而且，因為這樣的狀況太多，衍生出很多愛恨情仇，甚至單身者人人自危，網路上也出現教戰守則，例如如何辨識已婚者之類的。但是，道高一尺，魔高一丈，有心要欺騙的人，無論什麼教戰守則都沒有用的。依據我經常處理外遇的經驗，跳到黃河都無法洗清的狀況實在太多。

呂秋遠認為沒有方法可以防範存心隱瞞對方已婚的人。（《婚內情》劇照）

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基本上，除了明知故犯的人之外，誤入歧途的人有兩種：

第一種人，叫做「太太都不瞭解我」。被害人也算故意，但卻也不好苛責。一開始男生會跟女生提到，自己的家庭狀況不幸福，起手式大概都是：「唉，我太太都不瞭解我，要是她跟你一樣善解人意就好了。（以下省略三萬字）」在慢慢的對女生訴苦之際，還會有意無意比較女生與自己老婆之間的不同，當然女生完勝，魅力無法擋。最後女生就會相信對方，家庭非常不幸福，而且自己才是他的救世主，而他即將離婚，這一等，幸運的以年計算，倒楣的遙遙無期，直到被太太告，還在幫他數鈔票。

第二種人，叫做「遊戲人間就是我」。被害人完全無辜，而且無法苛責，因為女生根本不知道對方已婚。沒有人在交往之初，就會開始看對方身份證，甚至被告之前，可能都沒翻閱過對方的配偶欄。況且，看身份證也沒用，有些人在已婚之前，就已經把身份證申報遺失，然後重辦一張備用。這麼說，看戶籍謄本最有用嗎？當然是。只是說，要在交往以前看戶籍謄本，就像是做愛以前要先簽署「性交同意書」一樣的詭異。那麼，從日常生活能否看出這個人是不是已婚呢？非常困難。例如「是否會帶回父母家」「週六日會不會消失」等等，有心人士就是有辦法讓爸媽一起當騙子，所以，確實有可能沒辦法得知對方究竟是不是已婚，因此跟已婚的對象交往。



女方為了保護自己，只可在交往前問對方是否已婚，留作日後證明自己清白的證據。（《婚內情》劇照）

那麼，司法實務上到底會怎麼處理這種事？對於第一種類型的受害者，即使一開始被騙，後來知道對方已婚以後，還是持續交往，這部分很難撇清，因為事實就是知情。第二種類型的受害者，在不知情的情況下，要如何證明自己無辜呢？事實上，是原配要證明女方知情，畢竟這件事對原告有利，由原告負擔舉證責任。換句話說，如果原配沒辦法證明女生知情男生已婚，那麼女生在法律上就無法被當作第三者，而是會被認為是無辜的受害人。

所以，如果真有交往對象，但是擔心對方已婚，可以在簡訊或對話中，詢問對方是不是已婚，只要對方否認，那麼未來在法院就有機會主張自己無辜，不需要大費周章要求對方拿身份證或是戶籍謄本證明，畢竟這種行為太不正常。在這場攻防戰裡，原配會比較辛苦，因為必須得證明第三者知情，而這卻是非常不容易舉證的。

至於男生，拜託，這個人一定知道自己已婚，如果真要告第三者，請不要放過他，家庭和諧，不是靠原諒男生、告第三者來維繫的。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）