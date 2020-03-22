長輩籲先結婚生仔後建立關係　網紅律師勸止：這是光緒年間的觀念

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這位施主，其實你的問題很像公投題目般的難以作答，大概類似「你是否不贊成同意廢除修改女性在懷孕8周之內不可以墮胎？」為了避免其他讀者看不懂，我試著把你的題目釐清，看來可以分成兩部分：

「你是否贊成越快結婚越好？」以及「你是否贊成生小孩以避免離婚？」

基於我不想回答你，「介於有與沒有之間」這種鬼打牆的答案，我還是認真的回應你千字文以示負責。

首先，你根本不需要理你的長輩。雖說結婚是一件影響兩個家族之間的事，但仍然是兩個人可以決定的事。又不是沒事多喝水，多喝水沒事。如果何時結婚都要聽長輩開釋，那麼你也未免太有事。所以，無論我給你的答案是什麼，請你都不要聽長輩的意見。特別是，你的長輩，非常熱愛結婚，而且認為結婚以後要盡力維繫婚姻，不能隨便離婚。這種觀念，大概盛行於光緒年間，只可惜現在已經是2019年（編按：原文於2019年撰寫），這樣的觀念，完全沒有參考價值。

呂秋遠認為不要為急於結婚而閃婚，應給予時間去看清楚對方是否適合才走進婚姻。（林志玲微博）

為什麼？因為婚姻制度，本來就是充滿了權利與義務關係，沒有做好準備之前，熱戀就結婚，那冷了以後不就要離婚？施主，結婚容易離婚難啊！因為結婚、離婚都得兩個人同意，但是既然要結婚，就不會一頭熱，但是離婚可不是想離就能離，對方不同意，又不符合法院判決要件，就得在這個制度裡面繼續分享權利、分擔義務了。人生短短，你堅持要進入一個不容易單方結束的制度嗎？

想要熱戀五天就結婚當然很好，也不必然就一定會感情不好。只是「熱戀五天卻百年好合」的機率就像是被雷打到一樣，不是誰都能遇到的，多想五分鐘，人生會更美好。

不過，換個角度來想，熱戀結婚，也有一定程度的道理。不是有人說，「因誤解而結合，因瞭解而分開」嗎？熱戀的時候，通常腦裡大量進水，儲存轉化為婚後要流的淚，在不瞭解對方的情況下，結婚才會有可能性，否則一旦想多了，可能就會不想進入這種麻煩的制度。所以，「一定」要結婚的話，我確實同意越快越好。但是前提是「不結婚會死」，如果不結婚也不會怎樣，我覺得就放著，兩個人適合了，再往前走是比較理想的。雖然因此結婚的機率反而越來越低，但是總比離婚帶來的痛苦要好多了。

呂秋遠指有孩子的夫妻較難離婚，是因為出於擔心及關心，並非出於雙方的感情考慮。（《婚姻故事》劇照）

其次，生小孩與離婚的關係。長輩說的也是對的，確實在有孩子的情況下，離婚的可能性較低，但那是建築於關心與擔心之上：「關心孩子要有一個完整的家庭」，以及「擔心監護權可能搶不過對方」，沒感情的婚姻才有繼續維持的可能。但是，摸摸你自己的良心，婚姻已經沒感情，家暴外遇通通都有，然後孩子有個完整的家，這是什麼鬼話連篇？至於監護權搶不過對方，因此繼續留在這個讓自己快要死掉的環境裡，這樣的婚姻又有什麼意義？或者，你不妨問問這位長輩，婚姻對他的意義是什麼？有個老公或老婆很神氣嗎？還是可以保出入平安？

所以，別再相信沒有根據的說法了。婚姻只是一種制度，願意接受權利義務規範的人，就進去裡面。婚姻對於人生來說，沒有必要性可言。離婚也不是什麼了不起的事情，就是結束一段法律關係而已。在有與沒有之間，你自己得要想清楚，願意進入與離開的原因究竟是什麼？可是盲婚，只會讓你自己忙昏，一點正面意義也沒有的。

在我看來，結婚當然是為了讓自己的人生圓滿快樂而已，跟速度一點關係也沒有。制度如果不能達到這個目的，不需要進去；真的不幸進去，也要想盡辦法快逃啊！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）