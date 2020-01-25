【健康百科】孕婦受荷爾蒙影響周身痛　中醫解釋針灸有效舒緩痛楚

文：洪雙雙醫師＠中大中西醫（註冊中醫師、香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所專業顧問） 對於一個家庭來說，迎接新生命是令人十分興奮及雀躍的。現今社會生活壓力大，很多生育計劃都只限於「一個起，兩個止」。現時女性更要兼顧工作及家庭，對很多女性來說，懷孕機會可謂十分難得。女性的生理包括經、帶、胎及產，從懷孕至生育，身體作出不同的調節，以迎接新生命。由於荷爾蒙的作用，媽媽身體出現變化，有不少更會受痛症的困擾，可是懷孕期不能亂服藥物，以免對胎兒造成永久性的影響，因此很多醫生及媽媽都會選擇以非藥物治療各種疼痛傷患。

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懷孕時，體內會分泌荷爾蒙放鬆素（Relaxin）。放鬆素是有助放鬆骨盆的韌帶、軟化耻骨聯合和軟化子宮頸（子宮頸成熟），並放鬆子宮肌肉以促進分娩，對於順分娩是十分重要的，但關節可能會因此出現疼痛。由於荷爾蒙的影響，隨著胎兒日漸長大，腰背的負荷與日俱增。在妊娠晚期，姿勢的改變，有部份女性出現腰骶疼痛或耻骨疼痛，有部份女性更發現舊患也有復發的情況，疼痛更不限於腰背痛，也常見有手腕關節及指關節疼痛等，不但影響情緒，也影響睡眠休息。從中醫角度，腰痛多是由於腎虛、氣血虛弱及外傷血瘀導致，臨床上也要與因胎動不安而引致的腰痛鑒別。

針灸治療痛症在外國已發展了一段時間，外國患者都欲減少服用止痛藥物而接受針灸治療，痛症患者是主要使用者之一。根據英國一項有關懷孕痛症的研究，七成懷孕人士表示，曾受腰骶痛困擾。當中有三成患者曾尋求針灸穴位治療，其中八成人認為，這些方法都可以幫助他們解決腰骶疼痛的問題。在學術界常用的Cochrane系統性文獻回顧中更指出，針灸或運動可以更有效地改善妊娠晚間腰骶疼痛。除了對疼痛的療效，針灸對妊娠的安全性也備受關注。紐西蘭一項以針灸處理懷孕痛症的研究更指出，有八成孕婦認為針灸能改善懷孕疼痛，當中參加者未有嚴重不良反應報告。

選擇利用針灸或按摩治療痛症時，要注意有些穴位是妊娠禁忌穴，否則有機會引致早期子宮收縮，甚至胎兒早產。（資料圖片）

在選擇以針灸或按摩治療痛症時，要注意有些穴位是妊娠禁忌穴，其中包括常用治療肩頸不適的合谷穴、肩井穴等，丈夫為太太按摩時便要注意，刺激這些穴位有機會引致早期子宮收縮（Preterm Contraction），甚至胎兒早產。如有疑問，應先諮詢註冊中醫師或受過專業培訓的人士。

常言道，坐月是改善身體的大好時機。由於生育過程中，順產者產後體質多見氣血流失，身體相對虛弱，對於一些本來體質虛弱的人士，更是服用補益藥進補的時機。不過，有些媽媽產後身體仍十分强壯，甚至有化熱的現象，並不是人人適合進補。剖腹產者因為有手術傷口的關係，在產後調理上的處理更有不同。因此，坐月時服用中藥時也要注意辨證論治，不宜盲補。詳細下回詳談。

作者簡介： 「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。

中西醫結合醫務中心網頁：http://www.hkiim.cuhk.edu.hk/imc/tc

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