【健康百科】治療暗瘡與調經有關？　中醫舉實例解釋如何趕走膿瘡

文：梁家俊醫師＠中大中西醫（註冊中醫師、香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所專業顧問） 中醫《十問歌》提過：「婦女尤必問經期，遲速閉崩皆可見」，由此可知，面對女性病人，其月經情況與主要症狀每每有所關連，甚至舉足輕重，此亦是中醫所珍視的整體觀念。筆者欲以暗瘡治療的一個病例，闡述女士月經與皮膚病的關係。

病例中的女士受暗瘡困擾多年，服用中藥調理月經4個月後暗瘡消失，且暫未有復發，圖中並非事主本人。（視覺中國）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

病者陳小姐（化名）22歲，暗瘡困擾多年，常見面赤紅腫，瘡瘍多起含膿有結疤。因於四個月後便是婚期，恐以往治療未得徹底，情況反覆，又怕會影響日後婚姻生活和生育，故來筆者處就診，希望能於結婚時有一個較美好的面目示人和解決暗瘡困擾問題。初診：病人面赤紅腫，瘡面多有含膿，口乾唇燥，大便秘結，夢多疲倦，情緒不安，月經不調，舌紅，苔黃糙，脈弦數，一派熱象盡現，宜用清熱涼血，潤燥通便，期能一併施治，故擬增液湯加味以治。主要藥物有：生地黃、玄參、麥冬、赤芍、丹皮、厚樸、牛蒡子、知母、雞血藤、蒲公英、仙鶴草、大腹皮、冬瓜仁、水牛角、路路通等。

囑先服四帖再看後效，期間戒盡一切煎炸燥熱食物，放鬆心情。兩星期後再診：病者自述服藥兩天未出現任何現象心有不安，再進兩帖。於服藥後第三日即瀉下燥屎多次，之後面紅稍減，而月經已遲了三日未至。再過兩日，腹痛仍隱隱尚可接受，及見月經得通則痛自減，血色暗瘀成塊，經行五日已收，無不適感。

服食中藥期間病者須要戒口，盡量不可吃煎炸燥熱的食物，以及要放鬆心情。（gillyberlin/unsplash）

在中醫的概念中，人體是由陰陽所代表的兩種物質產生和形成的，又認為人是陰陽對立的統一體，必須經常地保持陰陽相對的平衡，才能正常生活。概念亦認為「陰勝則陽病，陽勝則陰病，陽勝則熱，陰勝則寒」。蓋血為陰為水，氣為陽為火。若自身血陰虛則會致陽氣亢奮而成燥熱之象，暗瘡應之而生，月經亦當會閉結或未能適時而至。故病者服用清熱涼血兼潤燥的方藥後，月經得以調節而暗瘡亦可解決。

筆者見其月經過後，從前方減活血藥加重養陰藥物以調經。後再續用增液湯加味治療，經前則酌加活血通經的藥，經後又減去。前後治療約四個月，新娘子得以美貌示人，暫未見復發。此筆者的一個治癒病例僅供參考。臨床上許多女士疾患的治療亦與調經相關，日後再述。

作者簡介： 「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。

中西醫結合醫務中心網頁：http://www.hkiim.cuhk.edu.hk/imc/tc

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

《01熱話》設有「健康百科」欄目介紹各類健康資訊，讀者如有健康疑難，歡迎私訊到「01熱話」facebook專頁或電郵至：hotpicks@hk01.com，如有需要，將會邀請專家解答。