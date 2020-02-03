【武漢肺炎】中國駐大馬領事館收可疑紙箱　警引爆飛出N95口罩

武漢新型冠狀病毒疫情肆虐，各地民眾紛紛捐助醫療物資到武漢，但中國駐馬來西亞檳城總領事館周五（31日）卻發生令人哭笑不得的「烏龍」，當天領事館向警方報稱門口有「可疑紙箱」，未料拆彈專家到場並引爆紙箱後，多個N95口罩應聲飛出，箱內未有發現危險品。

中國駐馬來西亞檳城總領事館大門周五（31日）出現「可疑」紙箱，當地警方到場引爆，竟飛出多個口罩。（網上圖片）

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據當地傳媒報道，中國駐馬來西亞檳城總領事館周五下午約3時20分報警，表示大門前發現3箱「可疑箱子」，消防員及危險品處理小組隨即派人到場，疏散現地附近的民眾和記者，救護車亦在場戒備。警方拆彈專家其後穿上防爆衣靠近紙箱檢視，最後出動遙控機械人將其引爆。

紙箱被引爆後，多個白色不明物被炸飛，細看之下原來是防護級別較高的N95口罩。經調查後，警方指當天下午3時，有7名支持武漢和湖北的人到領事館門前，其中兩人舉起寫着「中國加油」、「武漢挺住」等橫額；眾人後來把3箱N95口罩留在領事館門前便離開。

消息一出，不少內地網民在微博直呼「心痛」，「給你們送口罩，你們給它炸了」；有人亦批評中國領事館職員「太蠢」，捐贈物資的人也應知會官方，「拍照的時候的橫幅留下不就好了」、「就不能寫點字嗎？」

（自由今日大馬報）