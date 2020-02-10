武漢肺炎｜茶記餐枱中間豎隔板　阻病毒傳播獲網民激讚：食得安心

新型冠狀病毒導致的武漢肺炎可以透過飛沫及接觸傳播，令食肆生意大受打擊。近日有網民分享，有餐廳為了令顧客安心搭枱，特意在餐枱中間加裝了一塊透明膠板，阻隔病毒傳播，獲得大批網民拍手讚好，亦有人笑指是「一蘭茶餐廳」！ 該茶餐廳的負責人接受《香港01》訪問時指出，加設膠板原意是「盡量做多啲」，令食客在餐廳需要搭枱的時候都可以舒服一點，現時食客用餐之後的反應都十分正面。

有餐廳在餐枱中間加設一塊膠板，令食客可以安心用餐。（facebook群組「PLAY HARD 玩硬」圖片）

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有網民於facebook群組「PLAY HARD 玩硬」分享一間茶餐廳的照片，當中可見一張餐枱中間豎立了一塊與餐枱一樣長，高度差不多到食客頭頂位置的透明膠板。分享圖片的樓主問網民：「邊一間茶餐廳咁有效率？真係抵讚！」

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透明膠板獲得網民們一致讚好，相信可以有效阻止搭枱食客之間的飛沫傳播，令人安心食飯，「正，餐廳老闆醒到爆」、「心理上好啲」、「窮則變，變則通」。另外亦有人分享經驗，指試過外出吃飯時遇到搭枱食客咳個不停，「真係想有呢種板隔住啲X街」。

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涉事茶餐廳負責人陳小姐接受訪問時提到，考慮到食客或要搭枱，「心 裏 面可能會有少少感受，咁咪貼心少少囉」，認為加設膠板可以令食客之間保持一點距離，即使要搭枱內心都可以舒服一點，多坐一會兒。

陳小姐說，膠板是特意訂造的，兩天就有成品，成本也不是太高，「有時需要搭枱起上嚟，啲客就舒心啲囉」。她又提到食客們都對膠板反應正面，而且用餐之後都覺得很開心。