【武漢肺炎】OK便利店快閃限售消毒搓手液　買到網民分享重要一招

新型冠狀病毒下全城瘋搶口罩和消毒用品，惟不少人都大嘆總慢人一步十分沮喪。OK便利店今午(13日)突然公布酒精消毒搓手液返貨，每人限購2支，不少人即撲去分店成功買到，並在OK facebook專頁上載戰利品表謝意，有人教路，如想第一時間知道哪裡有得賣，這段時間一定要like晒所有相關店舖專頁，以獲得第一手資訊。

OK便利店網上公布分店出售消毒搓手液，網民即時落街撲貨。（FB圖片）

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OK便利店下午突擊在fb公布，下午12時起在全線分店 （港鐵站分店除外）發售PURELL酒精消毒搓手液，每支1安士，每人每日限購2支，每支15元 ，重申數量有限，售完即止，並溫馨提示港人「大家記住要保重身體，一齊抗疫💪💪」。

不少市民第一時間衝去分店購買，並上載戰利品到OK便利店的 fb專頁，感謝店方低調為港人撲貨，開售逾一小時仍有分店未斷貨。

不過也有人表示遲了一步，十分沮喪，有成功者即分享秘訣，指現時全民抗疫下，最重要消息夠快，遲一步都可能買不到，建議有急需者盡like所有相關店舖，如日本城、卓悅、莎莎等會發售抗疫用品的店舖，如有消息即可第一時間獲得。

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OK便利店：https://www.facebook.com/circlekhongkong/

卓悅：https://www.facebook.com/bonjourhk/

莎莎：https://www.facebook.com/sasahongkong/

華潤堂：https://www.facebook.com/crcarehk/

日本城：https://www.facebook.com/pages/category/Household-Supplies/JHC-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9F%8E-289317227159/​

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