【武漢肺炎】湖北小區採戰時管制　居民禁足「非常時期非常之舉」

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，湖北省十堰市張灣區周三（12日）晚宣布，午夜起實施戰時管制，措施以14日為一個周期，視乎全市及張灣區的疫情防控效果，再決定是否提前解除或持續有關管制；張灣區是疫情爆發以來內地首個進行同類管制的小區。

根據規定，區內所有樓宇一律實施全封閉管理，所有居民如非醫護人員、抗疫人員，或水電油氣、通訊網絡以及糧食蔬菜等基本民生保障從業人員，均不得出入樓宇；所有車輛，除抗疫、救護、消防、警車或貨車等，亦一律禁止出入。

居民的基本生活必需品將由鄉鎮、街道及村委會負責定時、定量、定品種及定價格運送，急需藥物實行代購服務，物業人員24小時值班把守，禁止未經批准的人外出；所有強行闖入禁區者一律拘留。

同時，所有黨員幹部居民必須無條件服從村委會的領導參與防疫工作，而所有需要集中隔離的人則一律集中入住當地多家賓館進行醫學觀察點。

通告稱，非常時期、非常之舉，勢在必行、迫不得已，「請全區居民一起再居家堅守14天，自我防護，相互隔離，靜待病毒出現，倒逼病源暴露，力求不感染，堅決不傳染」。

湖北省十堰市張灣區周三晚宣佈，午夜起實施戰時管制。（微博影片截圖）

張灣區副區長兼區防指副指揮長肖旭在題為〈讓我們一起再居家堅守14天〉的文章中表示，既然無論怎麼耗時費力，亦難以將「潛在威脅」不漏一人地找出來，因此不妨痛下決心，全體市民有難同當，從現在開始一起再居家堅守14天，「以短痛避長痛，以時間換空間，以此創造從『陣地戰』轉變為『殲滅戰』的條件，從而實現疫情阻擊戰的最終勝利。」

↓↓↓湖北武漢市1月23日宣布「封城」後的情況：

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