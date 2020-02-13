睡覺被蚊子「嗡嗡聲」嘈醒？盤點家居防蚊漏洞　這地方一定要封住

不少人都有過晚上睡覺時被蚊子的「嗡嗡聲」吵到難以入眠的經驗，打開燈後想要找出牠來「處置」時，卻又頻頻找不到，搞得整個人都被蚊子弄的身心俱疲，整個晚上都沒睡好。日前就有一名網友在PTT上PO文表示，自己最近睡覺時，總有蚊子在耳邊嗡嗡叫，即使門和窗戶都鎖緊了，還是可以讓他打死超多蚊子，讓他氣的直呼「蚊子到底都從哪裡來呀？」

有網友即使門和窗戶都鎖緊了，還是可以讓他打死超多蚊子。（PTT截圖）

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原PO在文中提到，最近睡覺時總有蚊子一直在他耳邊飛來飛去，即便門已經關好了，窗戶也有紗窗保護，但依然可以一個晚上打死3隻蚊子，搞得他整晚都睡不好，因此讓他好奇詢問廣大網友「蚊子都從哪裡進來的？」

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事實上，這些冬天常出現的蚊子為「地下家蚊」，主要分布在溫帶地區，是適合生存在冬天的蚊子，活動範圍也幾乎都在室內，牠們會隨著人群利用電梯直上高樓層，也會隨著大樓的上升氣流、壁間管道或是浴缸、排水孔等縫隙入侵住家。因此最好盡量保持室內空氣流通，減少蚊子過冬的棲息場所，還要時常清除各種家中容器內的積水，以減少蚊子卵的滋生。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】