「Project R」10萬口罩贈老幼孕婦清潔工齊抗疫　即睇申領辦法

如果你已經冇口罩，家有老幼但排隊排不到，又負擔不了炒價，有團體或可幫你解一時之困。FB專頁「Project R」表示，在熱心人士幫助下成功採購到10萬個口罩，因貨源有限，團體決定採取預先登記，合資格領取人士包括長者、兒童、孕婦、長期病患者及清潔工等，每人可獲派10個口罩，即睇登記詳情。

Project R公佈為有需要市民免費派發10萬個口罩的安排。（FB「Project R」）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

Facebook專頁Project R公布免費派發10萬個口罩的安排，專頁指香港政府處理不善，香港人只能自己照顧自己，他們在全球各地香港人團隊及熱心人士持續努力下，成功解決搵貨源、物流、清關及配送等難題，最終採購到10萬個口罩，送給香港有需要的人士。

專頁預計市民領取反應將十分熱烈，但貨源有限，為避免大家長時間排隊增加交叉感染機會，決定採取預先登記制，登記時需要申領人個人資料並提供相關文件以作核對，以免出現濫用情況，而重覆申領會被取消資格。

合資格領取口罩人士，包括65歲以上長者、7歲至14歲兒童、孕婦及其配偶、長期病患者、食環署清潔工等，專頁指各區預先登記做法可能略有不同， 詳情以與他們合作的區議員、社區主任及組織為準，有興趣市民可留意他們facebook專頁的公布。

相關合作區議員及團體：

新界東

黃文萱議員 (黃文萱 Leticia Wong)

鍾禮謙議員 (馬鞍山人：鍾禮謙 Johnny Chung Lai Him)

馬鞍山社區前線 (馬鞍山社區前線 Mosaic)

陳緯烈議員 (陳緯烈 CHAN WAI LIT)

張偉超議員 (張偉超)

新界西

張秀賢議員 (Tommy Cheung 張秀賢)

李頌慈議員 (李頌慈 Chris Li - 錦田)

巫啟航議員 (巫啟航 Fleco Mo)

岑敖暉議員 (岑敖暉)

譚蓓欣社區主任 (譚蓓欣 Moon Tam)

九龍東

龔振祺議員 (龔振祺 Ricky Kung - 公仔)

李嘉達議員 (李嘉達 Kinda LI)

王偉麟議員 (油麗未來 • 王偉麟區議員)

鄧威文議員 (鄧威文 - Raymond Tang)

陳俊裕議員 (陳俊裕－阿裕)

九龍西

伍月蘭議員 (https://www.facebook.com/janet.ng.5074)

劉家衡議員 (南昌北 劉家衡)

李俊晞議員 (Joshua Li 李俊晞)

張鈞翹議員 (張鈞翹 Steve Cheung)

鄺葆賢議員 (小黃紙 Whampaper)

任國棟議員 (任國棟 Pius Yum)

港島東

梁詠詩議員 (筲箕灣・梁詠詩Jenny)

王振星議員 (王振星 Patrick Wong - 太古城東區議員)

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