武漢肺炎│超市阿姐大叔為條廁紙幾乎打交　網民：理性點好嗎！

新型冠狀病毒疫情爆發令市民愈趨不理性，恐慌下不止口罩，食米、即食麵、罐頭及廁紙均被搶購一空，大家看到貨架空空如就更感焦慮，縱各方澄清供應充足也拒絕相信，WhatsApp今午更瘋傳有市民在超市為一條廁紙，互相拉扯幾乎大打出手，十分誇張。

市民擔心疫情持續，恐慌從口罩蔓延至其他生活必需品，廁紙更是近日被搶重災物品之一。（余俊亮攝）

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有關搶厠紙片段下午開始在WhatsApp瘋傳，片中可見一名戴口罩婦人與另一名口罩男子，在放置廁紙的紙皮箱附近拉扯，兩人各自拉着廁紙包裝的兩邊互不相讓，婦人出言責罵男子「有冇搞錯呀你！」，旁邊雖有其他消費者，但大家似乎只關心能否從旁拿到廁紙，沒有人特別勸停他們的爭拗。

片段只有短短五秒，沒有前文後理下難以判斷誰是誰非，但也足見市民對於搶購物資的恐慌。其實現時惠康和香港供應商協會已分別澄清，本港有關物資並不缺，未來會陸續返貨，連日來超市也持續上架，惟大家仍然不放心，只要看到立即搶購，人人囤積下令其他買不到的人更感擔心，謠言和恐慌難以平息。

不少網民看到片段後都忍不住批評市民的不理性，質疑為一條廁紙幾乎打架太誇張，但也慨嘆小市民這種不安全感，反映了對政府抗疫措施欠缺信心，「 大家不信任政府的措施，情願自救，十分可悲。」

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