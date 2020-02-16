武漢肺炎｜女子利用街坊善心收割抗疫物資？　網民列證據籲小心

愛在疫症蔓延時！新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續，口罩及消毒物品成為搶手貨，有網民無私以原價分享物資予同區有需要街坊，形成社區互助鍊。不過亦有人疑看中時機，利用別人的善心，以不同藉口收獲人家辛苦排隊購得或手上僅餘的抗疫物資，遭網民踢爆原來是「慣犯」，怒斥所作所為猶如騙子。 涉事女子則稱自己沒有欺騙街坊，聲稱不提家事是免被指博同情，又指曾提出給錢街坊，「人哋唔收，又係我錯？」。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，口罩及消毒用品一度斷市。（資料圖片）

↓↓↓ 網民踢爆有深水埗街坊多次要求他人分享或原價轉讓物資 ↓↓↓

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有網民早前於facebook群組「深水埗街坊會」發文，指看不過眼群組內有人「日日當成班街坊係水魚」，稱一名同是群組成員的街坊常常於有關購買抗疫物品的帖文中留言，「扮可憐點人去幫你買呢樣嗰樣，一係就叫人哋原價轉讓畀你/share畀你」。

樓主指，該名街坊會以「自己湊住細路落唔到街」為由，動之以情如表示「帶住小朋友，根本好難買，我知我一定唔夠人搶」等，要求其他網民分享或原價轉讓物資。

即使有人指出其寓所附近有貨，該街坊也會以「舖頭行太遠去唔到」作為解釋。不少居於附近的網民見狀也會好心相助，免費送贈或以原價轉讓口罩、漂白水、酒精棉片及沐浴露等物品給她。

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根據網民截圖的留言內容統計，該名街坊已獲網民分享或轉讓了大批物資，當中包括45個口罩、2支搓手液、1支漂白水、1包漂丸、2支消毒沐浴露及1盒酒精棉片，甚至連街坊自發分享的愛心飯盒也曾留言要求「兩餸thx」。

樓主忍無可忍憤怒踢爆，指涉事街坊的「小朋友」其實已經9歲，「個仔係正常，行得走得快過我」，又質疑對方相約交收時又突然可以落街，「唔識上網買嘢？你老公呢？成家唔出街？」。樓主狠批涉事街坊於非常時期仍利用別人善心，「買完仲要拎埋去你樓下畀你，呃呃埋埋夠你開士多啦」。

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有網民事後貼出私訊截圖，涉事街坊大呻自己因照顧小朋友而買不到消毒用品，遇到好心網民稱可代為購買時，她亦有婉拒對方，「咁就畀人投訴我，又block我了，跟住又話我懶，又呃，究竟呃乜？」。她又說自己亦有親自到藥房查詢到貨情況，發文後有街坊提供資訊，但她亦因照顧家人而未能隨時外出，「佢哋有無諗過，我係咪咁自由，一講邊度有就即刻出到去？」。

該街坊指，自己不提家事，是不想以此博同情，強調出發點只是問同區網民有關商店的返貨情況，遇到好心人分享物資，自己亦提出要付款，「我話畀返錢，人哋唔收，又係我錯？」。她直言自己被冤枉，如有人愈鬧愈大影響家人就不會罷休，「我無呃人，而畀人屈，我會追究嘅」。