【武漢肺炎】湖北男深夜翻牆會女友　累整棟樓住戶十數人強制隔離

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內地多個省市因應新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情實施隔離防疫措施，減少人群聚集，但一名湖北籍男子卻抵不住相思之苦，在深夜偷偷翻牆潛入女友家中，結果導致房東在及租客在內的十多人被強制隔離。

一名湖北籍男子在深夜偷偷翻牆潛入女友家中，導致房東在內的10名租客被強制隔離。（北京晚報）

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在新冠肺炎疫情中，湖北省和浙江省均成為重災區，位於浙江的台州溫嶺市自2月2日起已實施出行管控措施，嚴格控制溫嶺居民市內活動。據《溫州晚報》報道，一名湖北籍男子日前將防疫通告置之不理，深夜偷偷翻牆潛入其女友位於肖泉村的家中，當時房東毫不知情。事件被發現後，房東和其他租客逾10人都要強制隔離。

浙江省台州溫嶺市有爬窗聚賭的民眾，最後被行政拘留5天。（北京晚報）

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除了翻牆私會女友，溫嶺市更出現「爬窗聚賭」的民眾，該市蒼山村村民周三（12日）下午1時許，經房屋的後方角落爬窗進入老年人協會活動室，拉下窗簾聚眾賭博。當地公安民警接獲情報後到場處理，行政拘留聚賭者5天，並予以批評教育、罰款等處罰。

公安同時發現蒼山村老年人協會會長施某、副會長呂某和理事林某亦在現場，最後要求該村兩村委須作書面檢討，並免去正副會長兩人職務。

（綜合）

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