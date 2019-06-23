1977年百警衝擊廉署總部打傷調查員　港督麥理浩設限期特赦涉貪警

反對《逃犯條例》的示威者於上周五（21日）包圍灣仔警察總部，要求與警務處處長盧偉聰對話，以及撤回6.12「暴動」定性，時間長達十多小時，有估計指現場曾有逾萬人聚集。圍搗警總期間，有人向圍牆及警方標誌擲蛋及噴漆，又遮擋警方的閉路電視，過程中無人衝入警總辦公室，亦未爆發正面警民衝突。 警總被萬人包圍的場面，令不少網民想起1977年曾有大批警員包圍衝擊廉署總部，當時有警員衝入辦公室毆打廉署人員，令5名人員受傷。事緣本港警隊於七十年代初以前貪污問題嚴重，時任港督麥理浩於1974年成立廉政公署肅貪，令警隊內人人自危，更觸發警廉衝突。衝突事件爆發8天後，麥理浩宣布指定日子前涉貪的警員可獲特赦，雖令廉署士氣一度受挫，但迅速令香港社會回復穩定，並走上廉潔之路。

40年前的警廉衝突，警察上街要求特赦貪污的警察，有些激動的警員到了廉政公署搗亂，甚至打傷該署人員。（廉政公署25周年紀念資料圖片）

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廉政公署（原名「總督特派廉政專員公署」）於1974年由港督麥理浩爵士成立，目標是要肅貪倡廉。廉署當年首要任務就是「打大老虎」，要把貪污潛逃英國的前任職總警司葛柏（Peter Fitzroy Godber）繩之於法。廉署在完成調查之後，於1975年將葛柏引渡回港受審，他被判一項串謀貪污及一項受賄罪罪名成立，判監4年。葛柏服刑2年後提早出獄，並移居西班牙，香港政府因他下落不明而無法追討超過400萬元賄款。

葛柏案令廉政公署聲名大噪，成功建立正直肅貪形象，但廉署繼續肅清涉貪警察時，卻引來警察的反撲，大量警員都擔心因為貪污而被檢控，人心惶惶下，負面情緒漸漸轉化成針對廉署的恨意。1977年10月28日，警員與其家屬舉行大遊行，據報出席者多達2000人，他們遊行至香港警察總部，要求時任警務處處長施禮榮（Brian Slevin）向政府提出特赦涉貪警員，其間大批警員情緒激動，衝到金鐘和記大廈的廉政公署執行處，部份人在大廈外包圍，亦有人衝入辦公室，與職員打鬥，其間有廉署人員被扯出毆打，事件導致5名名廉署人員受傷流血。

曾經是香港警察總警司的葛柏（Peter Fitzroy Godber）被揭發貪污而潛逃英國，但被廉政公署引渡回港受審。（資料圖片）

當年報章大肆報道警方包圍衝擊廉署的事件，翌日（10月29日）的《工商日報》的頭版標題是「警察圍打廉署 港督急召高層會商 英軍奉令戒備」，稱麥理浩獲悉警廉衝突後，即召4名高層官員謀求化解衝突的妥善方法，而英軍則奉命緊急戒備及取消休假，以應變突如其來的局勢變化。同一份報紙的另一段報道則指，大遊行集會後，有約百名警員到廉署，「要求廉署調查他們」，其間他們拆掉一個木招牌和圍毆職員，直至有人用攝影機拍攝，他們為避免被攝才逐漸離去，雖然廉署人員曾撥打999報警，但當辦案警員到場前，生事的警員已散去，事件中無人被捕，卻有4名外籍、1名華籍調查員受傷，當中大部份是連底衫都被扯破，亦有人流血，幸傷勢不重。

另有報章的報道提及，當時警員分乘6部升降機，首批抵達的人士甫步出升降機就認出2名廉署人員，有人高呼「砌佢喇」後，立即上前圍毆對方。廉署內一度走出7、8位人員與警員糾纏，但由於對方人數太多，只能撤回辦公室內。

香港於1977年爆發警廉衝突，時任港督的麥理浩爵士在事發後8天宣布發出特赦令，令香港回復穩定。（資料圖片）

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當時警員曾經以花盤、角鐵、煙灰缸等物品擲向廉署玻璃大門或招牌，而裏面的人員就搬動大量寫字枱頂住大門，防止警員衝入。最後其中一名警員大叫「畀啲顏色佢哋睇下，到此為止」，就自行散去，不過離去時又於地下認出另外2名廉署人員，又上前打人。

警廉衝突事件在香港社會引起極大反響，市民亦怕政府致力打貪會導致警力真空而引發動亂，社會出現不安情緒。雖然有人提出召駐港英軍出動平息亂局，但港督麥理浩並沒有採取建議，反而於同年11月5日，即警廉衝突後8天便發出局部特赦令，指除了已被廉署審問、正被通緝和身處海外的涉案人士，其餘於1977年1月1日前涉貪而未被檢控的公職人員均可獲特赦。有關安排成功平息警員怒火，但亦一度打擊了廉署人員的士氣。