【武漢肺炎】糞便有病毒「放屁會傳染」？　專家：須具備兩個條件

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，國家衛生健康委員會專家鍾南山團隊早前從一名重症患者的糞便樣本中分離出有活性病毒，反映病毒傳播可能有新途徑；消息引起網友熱議，有人更擔心放屁會「播毒」，江蘇省疾病預防控制中心周日（23日）指出，如果要通過放屁傳染新型冠狀病毒，必須要具備兩個基本條件。

江蘇疾控在微信上引述澳洲科學家克魯謝爾尼茨基博士（Dr Karl Kruszelnicki），以及微生物學家坦南特（Luke Tennent）一同設計的一項實驗，他們先安排一位同事脫褲子對着距離培養皿5厘米遠的地方放屁，然後脫褲子重覆一次；接後着將培養皿放入培養箱，待第二天再觀察培養皿上是否有細菌生長。

實驗結果顯示，脫褲子放屁的培養皿中出現了兩種不同形態的菌落，菌落分佈呈圓環形，而長成這樣的原因，二人推測可能是由屁造成的氣流對培養皿產生的衝擊造成；這種細菌對人體並無危害，因為這是腸道和皮膚表面的常見菌；至於隔着褲子放屁的培養皿上則沒有菌落的產生，這表明衣物起到過濾細菌的作用。

網民放下「屁溶膠」心頭大石

江蘇疾控指出，雖然實驗是針對細菌，但對於病毒亦可作為參考，因此正常穿褲子的情況下，放屁是不會傳播新型冠狀病毒，而如果要通過放屁傳染，就必須要滿足兩個基本條件，包括「放屁者脫褲子猛放」和「聞者靠近鼻子狂吸」，因此只要穿着褲子，民眾是不用過度擔心放屁傳染問題。

大批網友紛表示放下「屁溶膠」的心頭大石，留言稱「兩個基本條件寫的過於直白」、「緊張死了，以為屁股也要戴口罩了」、「能夠傳染的條件其實還是挺苛刻的」、「作為一個肛腸科醫生，我覺得我們會遇到脫褲子放屁並湊上去吸進去的可能」。

+ 27 + 26 + 25