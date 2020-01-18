台灣美少女網紅陳QQ憑鄰家女孩feel加好身材突圍　IG勁吸17萬粉絲

最近台灣PPT吹起了一陣Q的風潮，有網友就以「陳QQ」為題發表了一篇文章，相片中的女孩兒甜美可愛，照理來說推文應該要一片吹捧才是，結果……

陳QQ，一個小有名氣的網紅，IG擁有將近17萬人追蹤，外表清純甜美，給人一種鄰家女孩的感覺，實在惹人憐愛。

對此網民們也是讚譽有加，紛紛推文表示「之前遇過她本人，很小一隻，可愛型的」、「超優質」、「完全是我的菜」、「真的滿可愛的」……

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不過除了稱讚以外，更多的推文是像這樣：「我朋友叫陳3Q（台灣政客陳柏惟之綽號），他最近要投入食品業」、「真巧，我也有個叫3Q的朋友要投入水泥業」、「我也有個朋友暱稱QQQ，之前聽說他在參與水餃事業，最近都沒消沒息」、「狡兔有三窟，絞肉有3Q」、「台中消坡塊，3Q再聯絡」。

此Q非彼Q啦！而且3Q哥也沒有要投入食品業！還是回來關注可愛又美好的雙Q妹吧，看看這個笑容真的是讓人融化啊！

最後送上性感泳裝照給大家，人家也是有好身材的喔！希望大家在這寒冷的冬天也能感受到夏天的溫暖哪～

最後送上性感泳裝照給大家，陳QQ也是有好身材的喔！（IG@qq_0604）

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