【武漢肺炎】中國女東京街頭扮鹿派口罩　紙箱寫：來自武漢的報恩

新型冠狀肺炎疫情在世界肆虐，日本包括「鑽石公主號」郵輪已有超過860多人確診。新冠肺炎在中國爆發之初，日本曾捐贈防疫物資給中國，現在日本亦受疫情困擾，一名長居日本的中國女生就在東京街頭戴着小鹿公仔頭套，免費向途人派口罩，並在紙箱寫上「來自武漢的報恩」。

派口罩的女子是一名生活在日本10年的中國人。（Twitter「dcoin9」圖片）

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該名女生在自己的twitter「dcoin9」貼出影片，可見她穿上小鹿的衣服，在澀谷街頭向途人派發口罩，紙箱上亦寫上「來自武漢的報恩」，有人伸手接收口罩，也有人駐足圍觀。女子在帖子寫上「2020年東京奧運會成功！」以及「中日友好」。

女子之後又在twitter發帖，表示自己是一名生活在日本10年的中國人，在日本接受教育，也在日本創業，成立廣告公司，「這10年承蒙中國遊客和日本企業的關照，我才能有如今的生活。中國社會教會了我『投我以桃，報之以李』（どんな些細な恩義でも、受けた恩義には必ず返す），而日本社會教會了我，不要害羞去做任何一件善良的事情。」。

她亦指自己籍貫不是武漢，但在武漢肺炎初期，收到了日本社會這樣的關切和幫助，「小小的日本，給了我們大大的溫暖」，因此希望替武漢人向日本人說聲謝謝。

她的行為引來不少人的關注，有網民大讚這樣互助的行為令人感動，不過，亦有人質疑令日本口罩缺貨的就是中國人，現在反過來派口罩十分諷刺。