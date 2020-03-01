新冠肺炎｜復工防疫包教你減低染病機會　疫情下返工要注意呢啲

新型冠狀病毒引致的新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響已經持續一段時間，政府早前宣布於周一（2日）起將逐步恢復公共服務，相信亦會令不少私人公司跟隨。但疫情仍未告終，港大醫學院院長梁卓偉甚至明言香港疫情仍未見頂，一眾打工仔要冒險上班，減低被傳染機會十分重要。《香港01》記者就特別整合由上班到下班回家時要留意的事，令大家可以健康上班，安心回家！

1. 正確方法戴上及脫下口罩

戴口罩是防疫最重要的一環，但戴得好除得啱同樣重要，否則除時令防疫變播毒，令自己中招，即睇以下正確示範：

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2. 上班下班交通要小心

上班下班唔少人都要坐巴士、小巴、港鐵，公共交通工具難免都會人迫人，是感染病毒的高危地方之一，想減低風險或許可以這樣做：

3. 午飯注意事項

上班時間自己要吃飯，但餐廳環境擠迫之餘又人流多，港大醫學院院長梁卓偉就教大家以下小貼士：

4. 公司陰濕位

返到公司準備開工？小心！因為由出門上班至抵達公司，其實到處都會有收藏病毒的陰濕位，分分鐘令人防不勝防，想要減低染病風險，就要時刻注意以下各個陰濕位，接觸到之後就要洗手消毒！

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5. 回家後消毒位

辛苦一天回到家，不代表可以掉以輕心，皆因你身上除了口罩及雙手之外，仍有不少地方可以將病毒帶回家！想自己與家人都安安心心，就要學識消毒以下5個位！

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