台網紅蔡阿嘎還原遇襲經過　孕妻腰腹被攻擊致劇烈宮縮　網民心痛

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台灣YouTuber蔡阿嘎3日下午騎電單車載懷孕8個月的老婆「二伯」外出，在行經北投明德路等紅綠燈時，突然遭1名黑衣男子持鋁棒攻擊，引起外界震驚。他本人也在4日晚間拍攝影片，說明整個案發過程，更曝光事發後現場畫面，以及二伯送醫經過。

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蔡阿嘎3日騎機車載二伯外出時，突然被一名陌生男子攻擊，他透露該名黑衣男子自右後方出現後，揮舞鈍器襲擊，先攻擊了二伯的腰腹，接著打了他的手部和膝蓋後跑走，懷孕8個月的二伯當下受到極大驚嚇，並引起劇烈宮縮、腹痛，只見二伯送醫時神情相當痛苦，讓人看了非常不捨。

蔡阿嘎孕妻「二伯」腰腹被攻擊致劇烈宮縮。（Youtube@蔡阿嘎）

所幸，二伯送醫檢查後並無大礙，懷中的蔡波能也一切正常，但二伯目前仍需留在醫院觀察後續狀況，蔡阿嘎則全程陪在二伯身邊，他不捨地握住二伯的手，也認為歹徒攻擊孕婦的行為非常誇張，他無奈表示兩人的私生活非常單純，沒有得罪誰，不解怎會發生如此事件，但他透露警衛告知該名歹徒早就在附近徘徊4小時，他認為應該是有人指使，或是對方單純看他不爽，他表示目前案件都交由警方處理，後續情況則會再向大家報告。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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