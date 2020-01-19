日本禁忌︳台網紅蔡阿嘎攜子遊日　誤犯當地商店禁忌被轟太隨便

蔡阿嘎早前帶著老婆二伯、兒子蔡桃貴到北海道進行員工旅遊，也去逛街讓蔡桃貴挑選想要的玩具，不過在挑選的過程中，把玩具擺在地上還踩過，讓網友覺得這樣的行為很不恰當，之後蔡阿嘎也回應致歉。

蔡阿嘎一家三口到北海道進行員工旅遊，也去逛街讓兒子蔡桃貴挑選想要的玩具。（Youtube@蔡阿嘎Life）

蔡阿嘎頻道早前發出一支影片，是讓蔡桃貴在店內挑選想要的玩具，當蔡阿嘎把架上的玩具拿下來給蔡桃貴挑選時，玩具擺在地上雖然方便蔡桃貴挑選，但是蔡桃貴卻不小心踩過玩具。

玩具擺在地上雖然方便蔡桃貴挑選，但是蔡桃貴卻不小心踩過玩具。（Youtube@蔡阿嘎Life）

挑選完畢後，蔡阿嘎雖然有把剩下的玩具都擺回架上，但是網友還是覺得這樣行為不好：「覺得玩具放地上 踩過去不太好」、「在日本將未結帳的商品，丟於地上、踩踏，不是很好的行為，大人應適時制止，尤其在日本人的眼裡，會認為你們外國人，『太隨便！』觀感差」。隨後蔡阿嘎也來回應「感謝大家的指正，很開心我們觀眾都很理性，都能適時提醒我們一些不恰當的地方~ 我們往後會避免再犯的~謝謝大家!!!」。

蔡阿嘎兒子蔡桃貴成台灣網紅新貴。（IG@tsaigray2018）

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